На 10% рухнут цены на недвижимость в России за 2 года

Лидерами по росту цен в городах-миллионерах по итогам лета стали Новосибирск и Нижний Новгород, где цены поднялись на 6,3% за три месяца

Цены на недвижимость в России в перспективе двух-трех лет могут снизиться на 10 процентов, говорится в материалах фонда World Real Estate Fund (WREF), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Это (российская недвижимость — прим. «Ленты.ру») не самый лучший защитный актив. Будет падать спрос из-за снижения покупательской способности населения, — предрекают аналитики. — Эти факторы и кризис не будут способствовать росту стоимости недвижимости в России. В рублевом эквиваленте по отношению к доллару точно будет падение».

В настоящее время вкладываться в отечественные квадратные метры не стоит, полагают в WREF, — лучше переориентироваться на объекты за рубежом или же перевести сбережения в наличные доллары. «Так можно защититься от негативных последствий кризиса», — поясняют эксперты.

Российская экономика оказалась под угрозой из-за обвала мирового рынка нефти, произошедшего 9 марта. Нефть падала почти до 30 долларов за баррель на фоне провала сделки в рамках ОПЕК+. В пятницу, 6 марта, стороны не только не договорились о дополнительном снижении добычи на 1,5 миллиона баррелей в сутки, но и не продлили действующее ограничение. После этого аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) спрогнозировало начало финансового кризиса в России.

Источник: Лента.ру