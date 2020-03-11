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Скончался прямо на уроке ученик в школе Магнитогорска

20:15 11.03.2020 Фото: Википедии
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В СК сообщили, что 17-летний школьник почувствовал себя плохо во время занятий. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено.

Скончался прямо на уроке ученик в школе Магнитогорска
В Магнитогорске школьник умер на уроке

17-летний учащийся в среду скончался во время урока в школе города Магнитогорска Челябинской области, проводится проверка, сообщило следственное управление СК России по региону.

«В дневное время 11 марта в одной из школ Магнитогорска в ходе урока скончался 17-летний школьник. При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области организована доследственная проверка, уточняется в сообщении. СК поясняет, что, по предварительным данным, школьник почувствовал ухудшение здоровья во время урока.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина смерти, добавляет СК. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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