Выбрать будущую профессию на ярмарке учебных мест смогут выпускники школ Бердска

Ярмарка вакансий учебных мест пройдет в Бердске 18 марта. Согласно соответствующему постановлению мэра, ее проведут на базе Бердского политехнического колледжа «в целях предоставления выпускникам образовательных учреждений и незанятой молодежи информации об учебных заведениях города, оказания им профориентационных услуг, повышения престижа трудовой деятельности и содействия в трудоустройстве».
Руководителю бердского управления образования и молодежной политики Жанне Тузовой приказано обеспечить участие учащихся муниципальных школ в ярмарке вакансий учебных мест. Начальнику отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Людмиле Шишкиной — организовать работу по привлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в ярмарке вакансий учебных мест.
Мэр рекомендовал Центру занятости населения подобрать подходящие учебные заведения и направить их руководителям приглашения для участия в ярмарке.