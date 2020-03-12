Выбрать будущую профессию на ярмарке учебных мест смогут выпускники школ Бердска

Ярмарка учебных мест пройдет 18 марта в Бердском политехническом колледже. Акцент делается на престиж труда и содействие занятости молодых бердчан.

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Ярмарка вакансий учебных мест пройдет в Бердске 18 марта. Согласно соответствующему постановлению мэра, ее проведут на базе Бердского политехнического колледжа «в целях предоставления выпускникам образовательных учреждений и незанятой молодежи информации об учебных заведениях города, оказания им профориентационных услуг, повышения престижа трудовой деятельности и содействия в трудоустройстве».

Руководителю бердского управления образования и молодежной политики Жанне Тузовой приказано обеспечить участие учащихся муниципальных школ в ярмарке вакансий учебных мест. Начальнику отдела обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации города Людмиле Шишкиной — организовать работу по привлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, в ярмарке вакансий учебных мест.

Мэр рекомендовал Центру занятости населения подобрать подходящие учебные заведения и направить их руководителям приглашения для участия в ярмарке.