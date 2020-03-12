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Недвижимость / Общество

Возрастет спрос на коммерческую недвижимость в связи со снижением курса рубля

18:49 12.03.2020 Фото: pixabay.com
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За последние пять лет население уже выработало иммунитет к обвалам рубля и свои финансовые привычки почти не меняет.

Возрастет спрос на коммерческую недвижимость в связи со снижением курса рубля
Подавляющее большинство россиян будет вверять свои сбережения рублевым вкладам

Резкое снижение курса рубля по отношению к доллару и евро может спровоцировать интерес инвесторов к коммерческой недвижимости, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.
На фоне обвала нефтяных котировок в понедельник доллар подорожал до 75 рублей, евро — до более чем 86 рублей. Во вторник курс российской валюты несколько скорректировался — по данным Мосбиржи на 17:39 мск, доллар стоил 71,85 рубля, евро — 81,61 рубля.
По наблюдениям аналитика ИК «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, российские покупатели и продавцы недвижимости обычно не привязывают свои сделки к конкретному курсу, при этом они снижают активность в период неопределенности. В компании полагают, что в этот раз будет также.

Средние и крупные инвесторы, по словам эксперта, традиционно будут сберегать в валюте и валютных инструментах, в том числе в недвижимости в других странах или в элитной и премиальной российской недвижимости. Покупку жилой недвижимости класса «эконом», «комфорт» и «бизнес» профессиональные участники рынка уже много лет не рассматривают как выгодное вложение средств, а свыше 95% приобретений недвижимости россияне осуществляют для собственных нужд, а не с целью заработать.
«Сейчас возможен всплеск интереса у россиян к коммерческим объектам относительно малой стоимости: это апартаменты, номера отелей, складские ячейки, доли в торговых и офисных проектах. Там доходность все еще выше, чем депозитные ставки в банках», — отметил Емельянов.
Как рассказал гендиректор УК «Велес Траст» Дмитрий Осипов, обычно инвестиции в недвижимость составляют 10-15% от суммы всех вложений граждан в различные активы.
«Если кризис, возникший сейчас, продлится долго, то высока вероятность увеличения инфляции, и, как следствие, роста ключевой ставки ЦБ. Это приведет к росту доходности альтернативных путей инвестирования: депозиты, облигации, ПИФ и так далее. Вложения в коммерческую недвижимость должны давать премию 3-5 % к доходности безрисковых инструментов (депозиты, ОФЗ). Сейчас цены на рентную коммерческую недвижимость как раз отражают такую премию, принося 8-12 % годовых, в зависимости от класса недвижимости», — сообщил он.
По мнению Осипова, рост инфляции и процентных ставок приведет к невозможности продать недвижимость по текущим ценам и заставит продавцов снижать цены в рублях для удовлетворения спроса покупателей на коммерческую недвижимость.

В целом, по прогнозу Емельянова, подавляющее большинство россиян будет вверять свои сбережения рублевым вкладам, при этом массовая скупка золота, украшений, импортной техники с целью «проинвестировать» маловероятна.
«За последние пять лет население уже выработало иммунитет к обвалам рубля и свои финансовые привычки почти не меняет», — заключил он.

Источник: realty.ria.ru

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