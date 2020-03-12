«Умеренно негативных последствий» ожидают для российского ЖКХ от падения рубля

Цены на коммунальные ресурсы в нашей стране не привязаны абсолютно ни к чему. Я думаю, что ничего плохого не произойдет.

На разрабатываемую программу модернизации объектов ЖКХ с износом более 60% не будет свободных федеральных денег

Обвал мирового рынка нефти и падение рубля могут грозить жилищно-коммунальному хозяйству России нехваткой федерального финансирования программы модернизации коммунальной инфраструктуры, дополнительными сложностями в привлечении в отрасль частных инвестиций и падением платежной дисциплины, считают эксперты, опрошенные РИА Недвижимость.

Нефтяные котировки в понедельник обвалились на 30% — до менее 35 долларов за баррель, после того как 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи, ни о ее продлении. На этом фоне взлетели курсы доллара и евро к рублю — в понедельник на международном валютном рынке доллар поднимался выше 75 рублей, евро — выше 86 рублей.

Во вторник рубль в начале торгов после длинных выходных спикировал в район четырехлетних минимумов. Курс доллара расчетами «завтра» на 11.09 мск рос на 3,4 рубля, до 72,0 рубля, курс евро расчетами «завтра» — на 4,5 рубля, до 82 рублей. С утра доллар подскакивал до 72,99 рубля — максимума с марта 2016 года, евро – до 85 рублей, максимума с февраля 2016 года.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева заявила, что не ожидает каких-либо прямых последствий для коммунальной отрасли в отрасли в связи с этими событиями, однако они могут привести к нехватке средств федерального бюджета на финансирование некоторых программ поддержки сферы ЖКХ.

«Цены на коммунальные ресурсы в нашей стране не привязаны абсолютно ни к чему. Я думаю, что ничего плохого не произойдет. Единственный негативный момент, который я могу прогнозировать, – на разрабатываемую программу модернизации объектов ЖКХ с износом более 60% не будет свободных федеральных денег», — сказала она.

«Умеренно негативных последствий» для российского ЖКХ ожидает замгендиректора «Российского экологического оператора» Алексей Макрушин.

«С одной стороны, каких-то очевидных прямых последствий от сложившейся ситуации не будет: все-таки эта сфера достаточно далека от происходящих в мире кризисов. С другой, лучше ситуация в отрасли тоже не станет. Совершенно очевидно, что ухудшатся условия привлечения инвестиций, так как рисков в экономике стало больше, процентные ставки поползут вверх, станет сложнее привлекать кредиты», — сказал он.

Независимый эксперт в сфере ЖКХ Павел Склянчук предупредил, что если из-за проблем нефтяного рынка в России ускорятся темпы инфляции, то в следующем году возможен рост тарифов ЖКХ более чем на 6-7%, что увеличит финансовую нагрузку на граждан. А это, если ситуация не стабилизируется и произойдет снижение уровня доходов населения, неизбежно приведет к падению платежной дисциплины по коммунальным счетам, уверен Макрушин.

Источник: realty.ria.ru