9 лет тюрьмы за растраты на сотни миллионов рублей получил экс-глава ФСИН и его подельники

Всего же от противоправных действий обвиняемых государству причинен ущерб на общую сумму более 155 миллионов рублей.

Следователи продолжают расследовать дела против экс-главы ФСИН

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшим заместителю директора ФСИН России Олегу Коршунову, а также заместителю начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлане Алексеевой и начальнику отдела управления тылового обеспечения ФСИН России Алексею Данилову. Коршунов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения). Алексеева – в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество растрате) и двух по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), а Данилов – ч.5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество растрате).

Следствием и судом установлено, что в 2015-2016 годах Коршунов, Алексеева и Данилова совершили растрату в пользу подконтрольного Марине Дюковой ООО «Энергоресурс» денежных средств при заключении контракта на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для ФСИН России. Для реализации преступного плана Данилов необоснованно применил повышающие коэффициенты при составлении аукционной документации, в результате чего сформировал завышенную начальную цену контрактов. Позднее Коршунов заключил по результатам проведения электронных аукционов от лица ФСИН России государственные контракты на поставку автомобильного топлива на 2016 год в общей сумме 940 миллионов рублей, что на 114 миллионов выше рыночной стоимости топлива. В дальнейшем он обеспечил перечисление части денежных средств на счета ООО «Энергоресурс».

Кроме того, в начале февраля 2016 года Коршунов и Алексеева поручили подчиненным подготовить документацию на проведение аукциона в электронной форме на право заключить государственный контракт на поставку сахарного песка. Алексеева при формировании конкурсной документации о закупке товара включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара в учреждения ФСИН России по территории всей страны в течение 20 дней. В свою очередь Дюкова предоставила во ФСИН России коммерческие предложения о возможности его поставки по завышенным ценам от аффилированных к ней компаний, не являющихся участниками рынка сахара и не имеющих опыта. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН России заключил с подконтрольной Дюковой фирмой контракт по заведомо завышенной стоимости. Несмотря на то, что победитель конкурса нарушил сроки поставки товара, Коршунов официально признал его выполненным без нарушений, в связи с чем денежные средства за его исполнение в общей сумме более 399 миллионов рублей были перечислены аффилированному Дюковой юридическому лицу. Более чем 43 миллиона рублей из этих денег соучастниками были похищены.

Ранее, в 2015 году, Алексеева получила от Дюковой за общее покровительство взятку в виде услуги имущественного характера по освобождению от обязанности по уплате долга в сумме 2 миллионов рублей, который был ей получен по договору займа с организацией, подконтрольной Дюковой.

Всего же от противоправных действий обвиняемых государству причинен ущерб на общую сумму более 155 миллионов рублей.

Для установления причастности фигурантов к инкриминируемым им деяниям следователями проведен значительный комплекс следственных действий, в том числе допрошено более 100 свидетелей, изъят и изучен большой массив финансовой, аукционной и иной документации. Назначены и проведены экономические, бухгалтерские и почерковедческие экспертизы.

В целях обеспечения приговора следствием наложен арест на имущество обвиняемых, включая яхты и дорогостоящие автомобили, общей стоимостью порядка 70 млн рублей.

После ознакомления с материалами уголовного дела и всеми имеющимися у следствия доказательствами Алексеева изъявила желание дать дополнительные показания, полностью признав вину во всех инкриминируемых ей преступлениях, а также изобличила соучастников.

Приговором суда Коршунову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы, Алексеевой – 8 лет лишения свободы, Данилову – 5 лет лишения свободы.

Кроме того, ранее судом в отношении Коршунова и врио директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России Виталия Морусова вынесен приговор по уголовному делу о хищении бюджетных средств на сумму более 264 миллионов рублей, выделенных на закупку вещевого имущества для осужденных и личного состава уголовно-исполнительной системы. По этому делу также осужден их соучастник – генеральный директор ООО «ТПК «ДАЦЕ Групп» Арутюнян Смбат, в отношении которого судебное разбирательство проводилось в особом порядке.

Соучастнице обвиняемых Дюковой также уже вынесен обвинительный приговор, которым ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Также Следственным комитетом России в отношении Коршунова продолжается расследование уголовного дела по эпизоду о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в городе Симферополе Республики Крым.

Источник:Следственный комитет РФ