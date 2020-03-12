40 тыс многодетных семей смогли погасить часть долга по ипотеке в рамках госпрограммы

Виталий Мутко добавил, что в данной программе могут участвовать семьи, у которых в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 родился третий и последующий ребенок.

Поддержку уже получили свыше 75% заявителей

Государственная компания «ДОМ.РФ» одобрила около 40 тыс. заявок на перечисление 450 тыс. рублей многодетным семьям для списания части ипотеки. Об этом во вторник сообщил гендиректор компании Виталий Мутко на своей странице в Instagram.

«Важный шаг в оказании помощи многодетным семьям. ДОМ.РФ одобрил почти 40 тыс. заявок на перечисление 450 тыс. рублей для списания части долга по ипотеке многодетным семьям. В рамках госпрограммы поддержку уже получили свыше 75% заявителей. Хочется отметить, что кто-то полностью расплатился с ипотекой — 3 тыс. семей с помощью выплат закрыли долг перед банком. Эти деньги направляются на погашение основного долга, а сверх этой суммы — на уплату процентов», — заявил чиновник.

Виталий Мутко добавил, что в данной программе могут участвовать семьи, у которых в период с 1 января 2019 года до 31 декабря 2022 родился третий и последующий ребенок.

«Если ваша семья подходит под все условия, а ваш ипотечный кредит соответствует требованиям, для выделения средств нужно обратиться в свой банк, который потом передаст все документы в ДОМ.РФ», — прокомментировал Мутко.

Акционерное общество «ДОМ.РФ» — финансовый институт развития в жилищной сфере. Создан в 1997 году постановлением правительства РФ для содействия проведению государственной жилищной политики. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ, который ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.

Источник: ТАСС