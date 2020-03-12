Себорея: Почему появляется и как избавиться от надоедливой перхоти

ервым делом, необходима консультация трихолога или дерматолога, который назначит необходимые анализы, проведет внешний осмотр и уже после этого составит план лечения.

Если вы не привыкли мыть голову чаще, чем несколько раз в неделю, удивляться появлению неприятных шелушинок не приходится

Одна из самых больших и неприятных проблем — перхоть. Эта, на первый взгляд, мелочь способна перечеркнуть даже самый удачный образ. Однако самое неприятное вовсе не эстетическая сторона проблемы, а тот факт, что себорея постепенно переходит в более сложные формы, если вовремя не заняться лечением. В итоге вы можете заработать хроническое состояние, которое практически не поддается лечению.

Почему возникает такая проблема?

Дерматологи выделяют такие причины, как:

Нарушение правил гигиены. Если вы не привыкли мыть голову чаще, чем несколько раз в неделю, удивляться появлению неприятных шелушинок не приходится. Скапливающиеся на поверхности кожи себум и ороговевшие частички — отличная среда для размножения бактерий.

Использование чужих расчесок и головных уборов. Даже если вы очень хорошо знакомы с человеком, микроорганизмы с его волос и кожи не буду так е дружелюбны к вашей микрофлоре. Кроме того, человек может сам не подозревать, что является носителем болезнетворных бактерий.

Заболевания ЖКТ. Одна из самых популярных причин. Именно в нашем кишечнике происходят процессы, формирующие крепкий иммунитет. Если в одном из органов пищеварения не все гладко, любые проблемы тут же отражаются на кожных покровах.

Негативное влияние внешних факторов. Вредные привычки, длительный прием лекарств, плохая экология — все это также негативно сказывается на коже и состоянии волос.

Как можно решить проблему?

Самолечение — худшее, что можно придумать в этой ситуации. Первым делом, необходима консультация трихолога или дерматолога, который назначит необходимые анализы, проведет внешний осмотр и уже после этого составит план лечения. Помимо коррекции образа жизни специалист посоветует процедуры, самые эффективные из них — массаж головы, парафиновые аппликации, лечение ультрафиолетом и аппарат Дарсонваля.

Источник: womanhit.ru