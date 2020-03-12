Фото: вот так выглядит хирургическое отделения ЦГБ. Это безобразие!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Билибин:
Вот так выглядит приёмной отделение хирургическое отделения Центральной городской больницы г. Бердска по адресу ул. Бобровая 109.
Это ведь вопиющее безобразие.
При отсутствии реакции информация будет направлена в ОНФ, в Роспотребнадзор и на Президентский сайт.
Разруха в головах.
Ой, насмешили... "А мужики то не знают", да??
Не поверите, они даже знают что в 40% медучреждений РФии нет отопления а в 30% отсутствует водоснабжение и канализация. Кажется, счетная палата это озвучила, даже не Навальный...
Но тот, на кого вы молитесь, занят не вашими проблемами а своим пожизненным воцарением.
А вы за 20 лет НИ ЧЕРТА не поняли. Как и большинство этой популяции некорректно называемой народом.
норма нынешней россии.
НВР. Нет. Виден стул, на котором много сидят.
Из диагнозов - разве что лишний вес у сидящих, не более.