Фото: вот так выглядит хирургическое отделения ЦГБ. Это безобразие!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Билибин:

Вот так выглядит приёмной отделение хирургическое отделения Центральной городской больницы г. Бердска по адресу ул. Бобровая 109.

Это ведь вопиющее безобразие.



Прошу отреагировать.При отсутствии реакции информация будет направлена в ОНФ, в Роспотребнадзор и на Президентский сайт.