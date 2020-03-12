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Фото: вот так выглядит хирургическое отделения ЦГБ. Это безобразие!

13:10 12.03.2020
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Рваные полы и ветхие двери возмутили жителя Бердска.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Владимир Билибин:

Вот так выглядит приёмной отделение хирургическое отделения Центральной городской больницы г. Бердска по адресу ул. Бобровая 109.
Это ведь вопиющее безобразие.

Прошу отреагировать.
При отсутствии реакции информация будет направлена в ОНФ, в Роспотребнадзор и на Президентский сайт.

Фото: вот так выглядит хирургическое отделения ЦГБ. Это безобразие!
Фото: вот так выглядит хирургическое отделения ЦГБ. Это безобразие!
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От редакции

Действительно ужас?

Аноним, 12 марта 2020 13:27
это современные двери вообще.
Аноним, 12 марта 2020 13:34
Персонал какой-то гиперактивный там. Ерзает, аж дырки протер)) и На стуле тоже.
Пилот, 12 марта 2020 13:36
А на ножки стула одеть что-то им религия минздрав не позволяет? Весь линолеум продрали.
Разруха в головах.
Аноним, 12 марта 2020 14:16
"При отсутствии реакции информация будет направлена в ОНФ, в Роспотребнадзор и на Президентский сайт."

Ой, насмешили... "А мужики то не знают", да??

Не поверите, они даже знают что в 40% медучреждений РФии нет отопления а в 30% отсутствует водоснабжение и канализация. Кажется, счетная палата это озвучила, даже не Навальный...
Но тот, на кого вы молитесь, занят не вашими проблемами а своим пожизненным воцарением.
А вы за 20 лет НИ ЧЕРТА не поняли. Как и большинство этой популяции некорректно называемой народом.
Аноним, 12 марта 2020 14:17
НВР:
норма нынешней россии.
Новый мэр, 12 марта 2020 14:32
Это прорыв!!
Аноним, 12 марта 2020 15:05
Что там у вас порвалось?
НВР. Нет. Виден стул, на котором много сидят.
Из диагнозов - разве что лишний вес у сидящих, не более.

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