Бросили умирать кричащую от боли пациентку врачи в Екатеринбурге. Муж разрыдался на видео

В Екатеринбурге в одной из местных больниц на кровати, которую поставили за отделением и перед туалетом, умерла пациентка.
Женщина сильно кричала, говорила, что у неё болит живот, но своими громкими звуками она мешала и пациентам, и медперсоналу. Во время визита супруг застал жену в коматозном состоянии, умолял врачей помочь, говорил, что она плохо дышит. Но мужчине отказали. Через час женщина умерла.
Известно, что погибшая, как и ее супруг, имела инвалидность.
Мужчина возмущен случившемся и хочет, чтобы виновные в смерти его супруги получили достойное наказание. Женщина умерла на руках мужа.
СУ СКР по Свердловской области организовал проверку по факту смерти гражданки в городской клинической больнице.
Источник: Регион Онлайн