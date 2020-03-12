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Бросили умирать кричащую от боли пациентку врачи в Екатеринбурге. Муж разрыдался на видео

13:30 12.03.2020 Фото: Регион Онлайн
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У горожанки сильно болел живот, она мешала всем криками.

Бросили умирать кричащую от боли пациентку врачи в Екатеринбурге. Муж разрыдался на видео
Умерла женщина в больнице, следователи начали проверку.

В Екатеринбурге в одной из местных больниц на кровати, которую поставили за отделением и перед туалетом, умерла пациентка.

Женщина сильно кричала, говорила, что у неё болит живот, но своими громкими звуками она мешала и пациентам, и медперсоналу. Во время визита супруг застал жену в коматозном состоянии, умолял врачей помочь, говорил, что она плохо дышит. Но мужчине отказали. Через час женщина умерла.

Известно, что погибшая, как и ее супруг, имела инвалидность.

— Я звал врачей, говорил, что она плохо дышит. Но меня успокаивали, говорили, что она просто спит. Спустя время врач подошёл и констатировал смерть, — рассказал журналистам муж погибшей женщины.

Мужчина возмущен случившемся и хочет, чтобы виновные в смерти его супруги получили достойное наказание. Женщина умерла на руках мужа.

СУ СКР по Свердловской области организовал проверку по факту смерти гражданки в городской клинической больнице.

Источник: Регион Онлайн

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