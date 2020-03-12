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«Так сложилось в сознании народа»: жуликами считает торговцев Путин

15:30 12.03.2020 Фото: ТАСС
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В советское время Путина обсчитывали, но он не скандалил.

Так сложилось в сознании народа: жуликами считает торговцев Путин
Путин считает себя частью народа

Президент России Владимир Путин рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними «не связываться».

«Ну конечно», — ответил глава государства на соответствующий вопрос в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Президент уточнил, что с теми, кто его обсчитывал, потом «ничего не было».

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел, — сказал Путин. — Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил [обман], ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже [скандалить]».

На вопрос, воспринимает ли он торговцев как жуликов, Путин ответил, что так сложилось «в сознании народа». «Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем», — с улыбкой пояснил глава государства.

Источник: ТАСС

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От редакции

Вы считаете торговцев жуликами?

Гость, 12 марта 2020 15:41
"Не обманешь - не продашь!" (ПринцЫп ритейлероф 8-го уроня озера Титикака).
Аноним, 12 марта 2020 15:56
Да, 100%.

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