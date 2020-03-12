«Так сложилось в сознании народа»: жуликами считает торговцев Путин

В советское время Путина обсчитывали, но он не скандалил.

Путин считает себя частью народа

Президент России Владимир Путин рассказал, что в советские годы сталкивался с обманом со стороны продавцов, но предпочитал с ними «не связываться».

«Ну конечно», — ответил глава государства на соответствующий вопрос в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». Президент уточнил, что с теми, кто его обсчитывал, потом «ничего не было».

«В советское время-то чего там можно было сделать? Обманули, обсчитали, ну и пошел, — сказал Путин. — Меня каждый день не обманывали. А уж если обнаружил [обман], ничего такого серьезного не было, предпочитал лучше не связываться. Без скандала лучше, себе дороже [скандалить]».

На вопрос, воспринимает ли он торговцев как жуликов, Путин ответил, что так сложилось «в сознании народа». «Я же тоже часть этого народа. Поэтому, если по-честному сказать, мы все так думаем», — с улыбкой пояснил глава государства.

Источник: ТАСС