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Слили в сеть полную базы экспортно-импортных операций России за восемь лет

16:19 12.03.2020 Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON
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Как отмечается, в интернет попали полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России.

Слили в сеть полную базы экспортно импортных операций России за восемь лет
«Слив» базы выявили в прокуратуре

Северная транспортная прокуратура выявила утечку в интернет полной базы экспортно-импортных операций российских компаний на таможенных постах за восемь лет. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

«Установлено, что на одном из сайтов указано на наличие в продаже полной, регулярно обновляющейся таможенной базы данных по всем экспортно-импортным операциям российских компаний за 2012-2019 годы (данные по всем таможенным постам РФ)», — сказала Короткова.

По ее словам, на сайте размещены полные декларации всех участников внешнеэкономической деятельности России, ИНН получателей, отправителей, декларантов, сведения об оформленных товарах с указанием номеров деклараций, страны происхождения товаров, фамилии, имена, отчества их представителей, номера транспортных средств, контактные телефоны, а также сведения о рисках. «Предлагаемые на сайте к приобретению базы данных таможенных органов содержат в себе информацию ограниченного доступа и персональные данные», — добавила представитель ММТП.

По факту распространения этих данных в интернете прокуратура направила в Мещанский районный суд Москвы административный иск о признании информации запрещенной на территории России. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме. После вступления в силу решение суда будет направлено в Роскомнадзор для включения сайтов в реестр информации, распространение которой на территории РФ запрещено.

Источник: ТАСС

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