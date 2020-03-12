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Пока не упоминал: факторы участия Путина в выборах в 2024 году назвал Песков

18:15 12.03.2020 Фото: РИА Новости
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В среду законопроект одобрили в третьем чтении и в Совете Федерации. После этого документ передали регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже поддержали его.

Пока не упоминал: факторы участия Путина в выборах в 2024 году назвал Песков
Российский лидер при этом отметил, что ничего необычного в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет

Участие Владимира Путина в выборах президента, которые назначены на 2024 год, будет зависеть от нескольких факторов, сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В частности, от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и региональных конфликтов, уточнил он.
Во вторник Госдума приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции, в том числе с учетом поправки депутата от «Единой России» Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в следующих выборах. В среду законопроект одобрили в третьем чтении и в Совете Федерации. После этого документ передали регионам для рассмотрения, часть субъектов Федерации уже поддержали его.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма и весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. < ...> В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решение о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. < ...> В эти годы непростые как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», — сказал Песков.

На уточняющий вопрос, значит ли это, что Путин изменил свою точку зрения на количество президентских сроков из-за ситуации в мире вокруг России, пресс-секретарь ответил утвердительно.

«Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента оно носит разовый характер», — пояснил Песков.

Он добавил, что «положение всего мира стало менее стабильным» по сравнению с тем периодом, когда Путин стал президентом впервые. При этом российский лидер пока не упоминал о выставлении своей кандидатуры на выборах в 2024 году, отметил Песков.

Источник: РИА Новости

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