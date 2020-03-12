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За взятку в 100 тыс. рублей за незаконное утверждение схемы земли задержали чиновника мэрии Новосибирска

18:36 12.03.2020 Фото: Википедии
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Начальник управления подготовил необходимые документы и, используя свой авторитет по службе, согласовал проекты постановлений, хотя ранее заявления собственников земельных участков о перераспределении были возвращены заявителям ввиду отсутствия проекта межевания.

За взятку в 100 тыс. рублей за незаконное утверждение схемы земли задержали чиновника мэрии Новосибирска
Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении экс-сотрудника мэрии города по факту получения взятки, сообщили сегодня, 12 марта, в региональном управлении Следственного комитета.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего 42-летнего начальника управления нормативно-правовой работы мэрии  Новосибирска по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, весной 2019 года директор коммерческой организации предложил ранее знакомому ему начальнику управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска получить от него взятку в виде денег в размере 100 000 рублей за способствование им в силу своего должностного положения совершить незаконные действия в его пользу, решить вопрос об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по ул. Сурикова Новосибирска, на что работник мэрии согласился.

В дальнейшем начальник управления подготовил необходимые документы и используя свой авторитет по службе, согласовал проекты постановлений, хотя ранее заявления собственников земельных участков о перераспределении земельных участков были возвращены управлением по земельным ресурсам мэрии Новосибирск заявителям без исполнения ввиду отсутствия проекта межевания, в получении которого заявителям также было отказано департаментом строительства и архитектуры Новосибирска и отдал на утверждение.

В мае 2019 года были вынесены постановления «Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории по ул. Сурикова».

За совершение незаконных действий экс-начальник управления нормативно-правовой работы мэрии Новосибирска получил денежное вознаграждение в сумме 100 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ России по Новосибирской области.

11 марта 2020 фигурант уголовного дела задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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От редакции

Как не порадеть родному человечку?

Михайлов, 12 марта 2020 18:44
А у вас бывший начальник земельных отношений Светлана Б. подписывала перераспределения без проектов межевания, и ничего....

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