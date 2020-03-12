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Миронов: обнуление сроков Путина не так поняли, ограничение превращает президента в «хромую утку»

19:30 12.03.2020 Фото: Википедии
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Поправка в Конституцию позволит Владимиру Путину поучаствовать в следующих президентских выборах в 2024 году. По действующему законодательству президент лишен этого права, поскольку не может избираться более двух сроков подряд.

Миронов: обнуление сроков Путина не так поняли, ограничение превращает президента в хромую утку
Сергей Миронов: никакого «обнуления» сроков Путина не произойдет

«Обнуления» президентских сроков Владимира Путина не произойдет, поскольку его предыдущие заслуги никуда не денутся, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В эфире радио Sputnik он рассказал, что общественность просто не так поняла новый закон и придумала для него не совсем корректное название.

«Если прочитать поправку Терешковой, то в ней все сформулировано юридически безупречно. Речь идет о том, что после принятия изменений в Конституцию, на ближайших президентских выборах в 2024 году действующий президент имеет право принимать участие в выборах. Это уже назвали «обнулением», но в тексте поправки такой формулировки нет», – пояснил лидер партии.

10 марта первая женщина космонавт и депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в Конституцию поправку, которая позволит Владимиру Путину поучаствовать в следующих президентских выборах. По действующему законодательству президент лишен этого права, поскольку не может избираться более двух сроков подряд. Сергей Миронов назвал это ограничение проблемой, которая превращает Путина в «хромую утку».

«Есть такой американский термин «хромая утка». Сейчас мы слышим заявления многих политиков, что когда Путин уйдет, они смогут вернуть Крым себе и показать России «Кузькину мать». Они считают, что сейчас это не удается показать из-за Путина», – считает депутат.

Законопроект, который позволит Владимиру Путину участвовать в президентских выборах 2024 года, уже поддержали депутаты и сам глава государства, однако финальное слово осталось за Конституционным судом. Именно этот орган власти должен решить насколько поправка об «обнулении» соответствует российским законам.

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