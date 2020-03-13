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Здоровье / Общество

Много и часто зеваете? Проверьте свое сердце! Зевота — признак сердечной недостаточности

09:21 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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Одной из самых опасных причин появления зевоты считаются заболевания сердца.

Много и часто зеваете? Проверьте свое сердце! Зевота признак сердечной недостаточности
Зевота является сигналом того, что мозг человека потребует отдыха

У каждого человека на планете бывает зевота (непроизвольный рефлекс во время которого открывается рот, и человек делает глубокий вдох), но далеко не многим известно, что она может быть признаком сердечной недостаточности.

Зевота является сигналом того, что мозг человека потребует отдыха. В некоторых случаях зевота появляется вследствие «цепной реакции» — кто-то один зевнул, а остальным после этого хочется также зевнуть. К слову, природа последнего феномена так и не была определена, хоть и наблюдается достаточно часто.

Причины возникновения зевоты при сердечной недостаточности

Самые распространенные причины возникновения зевоты — физиологические. Сама по себе зевота полезное явление. Оно позволяет активизировать обменные процессы, улучшает ушное давление, снабжает органы и ткани организма кислородом.

Достаточно часто зевание возникает у человека из-за недостатка кислорода. Например, когда человек долгое время находится в душном помещении. Согласно утверждениям американских ученых, зевота появляется во время «перегрева» мозга. От постоянного недосыпа, перенапряжения организма и усталости, также возникает частая зевота.

Одной из самых опасных причин появления зевоты считаются заболевания сердца. Симптомы, что на ряду с зевотой указывают на сердечную недостаточность:

боль в груди и в верхней части тела;
неглубокое дыхание;

головокружение и тошнота;
нарушение координации движений.

Болезни, при которых возникает частая зевота

Хроническая усталость
Чаще всего данное заболевание возникает из-за неправильного образа жизни, отсутствия спорта и постоянной сверхурочной работы. От хронической усталости не так просто избавиться, как к примеру от обычной. Она может мучит человека на протяжении нескольких месяцев и даже лет.

Вследствие хронической усталости человек долгое время находится в стрессовом, напряженном состоянии. Вот тут и появляется зевота, из-за повышения в крови уровня «гормона стресса».

Депрессия
В период депрессии зевота может возникать по двум причинам: от лекарств или от повышения уровня гормона кортизола в крови. Помимо частой зевоты отмечаются следующие симптомы, указывающие на депрессивность:

ощущение пустоты и безысходности;
потеря интереса ко всему происходящему;

приступы агрессии;
мысли о смерти.
Тревожное расстройство
Зевота во время тревожного расстройства может возникать по двум причинам: из-за повышения уровня кортизола и снижения энергии, а также вследствие нарушения работы сердца.

Инсульт

Осунувшееся лицо, перекошенная улыбка, несвязная речь, потеря координации и частая зевота — самые явные признаки перед инсультом. Если у какого-то человека отмечаются подобные признаки, то ему нужно срочно вызвать скорую.

Опухоль головного мозга
Медики отмечают, что частое зевание может проявляться из-за образований в головном мозге. В данном случае рефлекс появляется вследствие сильной астении и хронической усталости.

Проблемы с работой печени
Гормональная неуравновешенность, и вызванная ею усталость также является причиной частой зевоты у людей, страдающих от заболеваний печени.

Имеются и другие заболевания на которые указывает частая зевота у людей. Если человек замечает, что стал зевать чаще, плюс к этому его общее самочувствие ухудшилось, то нужно непременно обратиться за помощью к врачам. Заниматься самолечением категорически запрещено, ведь таким образом можно только усугубить ситуацию.

Источник: rsute.ru

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