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Сексом прямо на барной стойке занялась с посетителем стриптизерша в Ростове

01:20 13.03.2020 Фото: privet-rostov.ru
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Заигравшаяся девушка настолько вошла в раж во время исполнения пикантного танца, что, не задумываясь перешла рамки приличия.

Сексом прямо на барной стойке занялась с посетителем стриптизерша в Ростове
Стриптизерша разгорячилась

Накануне в одном из ночных клубов Ростова посетители стали зрителями сцены «18+». Одна из девушек, танцующих стриптиз, вышла на сцену в нетрезвом состоянии. Разгорячившись, она настолько вошла в роль, что банального стриптиза ей показалось мало и она решила разогреть толпу чем-то более пикантным.

Из толпы зрителей она выбрала мужчину, затащила его на сцену и начала удовлетворять публично. За картиной «18+» наблюдали несколько десятков посетителей. Зрители подбадривали девушку аплодисментами и выкриками.

ДиДжей, отвечающий за музыкальное сопровождение увеселительной программы, подарил паре бутылку шампанского за незабываемую картину.

Источник: privet-rostov.ru/

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От редакции

Ужас?

Аноним, 12 марта 2020 20:18
НВР:
Жесть
Какпя разница, 12 марта 2020 20:35
Животные. Не более... К большому сожалению такие явления превращяються в норму и обыденность.
Аноним, 12 марта 2020 20:52
НВР:
Это омерзительно и позорно.
Виктория, 12 марта 2020 21:20
Бога не боятся...превращаются в животных...я своих детей никогда в клубы не пущу
Аноним, 12 марта 2020 21:37
Наивная. Это обычная прописка в обычной общаге любого института. Главное выпить побольше. И в интернет не выкладывать.
Аноним, 12 марта 2020 21:40
Ахаха будто они тебя спросят
Аноним, 12 марта 2020 21:38
НВР:
На его месте должен быть я!!!
Аноним, 12 марта 2020 21:40
Да просто хозяин кабака так решил раскрутить рейтинг.
Достаточно было всего то подпоить стриптизёрку.
Теперь число посидельцев резко возрастёт в надежде нового перчика.
Ден, 12 марта 2020 21:42
Повезло
Новый мэр, 12 марта 2020 21:49
Это тоже надо добавить в конституцию.
Аноним, 12 марта 2020 22:03
В СССР секса не было ,зато в России его с избытком или точнее извращение,бедная молодежь. Куда катится мир??? Детей будут из пробирок рожать???
Иван, 13 марта 2020 00:03
Да все нормально. Вы это узнали ТК курьер написал. Самое страшное курьер не пишет. А эта новость кому то видимо из журналистов приглянулась.

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