Сексом прямо на барной стойке занялась с посетителем стриптизерша в Ростове

Накануне в одном из ночных клубов Ростова посетители стали зрителями сцены «18+». Одна из девушек, танцующих стриптиз, вышла на сцену в нетрезвом состоянии. Разгорячившись, она настолько вошла в роль, что банального стриптиза ей показалось мало и она решила разогреть толпу чем-то более пикантным.
Из толпы зрителей она выбрала мужчину, затащила его на сцену и начала удовлетворять публично. За картиной «18+» наблюдали несколько десятков посетителей. Зрители подбадривали девушку аплодисментами и выкриками.
ДиДжей, отвечающий за музыкальное сопровождение увеселительной программы, подарил паре бутылку шампанского за незабываемую картину.
Источник: privet-rostov.ru/
Жесть
Это омерзительно и позорно.
На его месте должен быть я!!!
Достаточно было всего то подпоить стриптизёрку.
Теперь число посидельцев резко возрастёт в надежде нового перчика.