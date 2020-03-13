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Образование

В экономическом лицее состоялся отбор школьных команд для участия в Международной выставке юных изобретателей

09:19 13.03.2020 Фото: Экономический лицей Бердска
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В рамках 27 Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» состоялся отбор школьных команд для участия в 16-ой Международной выставке юных изобретателей.

В экономическом лицее состоялся отбор школьных команд для участия в Международной выставке юных изобретателей
Лицеисты на отборе для участия в Международной выставке юных изобретателей

25.02.2020-29.02.2020 в рамках 27 Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» состоялся отбор школьных команд для участия в 16-ой Международной выставке юных изобретателей (International Exhibition of Young Inventors – IEYI), которая состоится в сентябре 2020 года впервые в России, в г. Казань – столице Республики Татарстан.

Конкурс проводился лицеем совместно с крупнейшей юридической фирмой в области интеллектуальной собственности в России — «Городисский и Партнеры» https://www.gorodissky.ru/about/.

В отборочном этапе приняли участие 8 команд. 3 место заняла команда Лицея №176 города Новосибирска, за 2 место награждена команда Второй новосибирской гимназии и 1 место и право выступать на 16-ой Международной выставке юных изобретателей в Казани получила команда школы №179 Новосибирска.

Источник: Раздел Экономического лицея Бердска на сайте Весь Бердск

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