В экономическом лицее состоялся отбор школьных команд для участия в Международной выставке юных изобретателей

В рамках 27 Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» состоялся отбор школьных команд для участия в 16-ой Международной выставке юных изобретателей.

Лицеисты на отборе для участия в Международной выставке юных изобретателей

25.02.2020-29.02.2020 в рамках 27 Межрегионального экономического фестиваля школьников «Сибириада. Шаг в мечту» состоялся отбор школьных команд для участия в 16-ой Международной выставке юных изобретателей (International Exhibition of Young Inventors – IEYI), которая состоится в сентябре 2020 года впервые в России, в г. Казань – столице Республики Татарстан.

Конкурс проводился лицеем совместно с крупнейшей юридической фирмой в области интеллектуальной собственности в России — «Городисский и Партнеры» https://www.gorodissky.ru/about/.

В отборочном этапе приняли участие 8 команд. 3 место заняла команда Лицея №176 города Новосибирска, за 2 место награждена команда Второй новосибирской гимназии и 1 место и право выступать на 16-ой Международной выставке юных изобретателей в Казани получила команда школы №179 Новосибирска.

Источник: Раздел Экономического лицея Бердска на сайте Весь Бердск