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Герой: спас троих человек из горящего дома кассир супермаркета в Алтайском крае

10:00 13.03.2020 Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю
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Семья из трех человек, в том числе беременная женщина и маленький ребенок, вовремя были эвакуированы из задымленного помещения.

Герой: спас троих человек из горящего дома кассир супермаркета в Алтайском крае
Спас из огня семью с беременной

11 февраля в районе 22:30 часов Сергей Ардиматов, кассир-продавец магазина компании «Мария-Ра», вместе со своей сестрой возвращался из г. Горно-Алтайска на такси домой в село Алферово. Спускаясь с горы, Сергей обратил внимание на пламя, возвышающее над домами, попросил водителя свернуть в сторону огня.

Подъехав, они увидели, что горит веранда частного дома на два хозяина. Жильцы одной половины выбежали на улицу, пытались тушить пожар самостоятельно. Сестра Сергея вызвала пожарную бригаду. Сам он бросился в огонь, чтобы спасти людей из второй половины дома.

Зайти в помещение Сергею не удалось, вход уже горел, оттуда валил густой дым. В доме были слышны крики. Внутри находились беременная женщина с мужем и 2-летним ребенком. Они проснулись, в темноте и дыму мужчина пытался выбить окно, искал подходящий тяжелый предмет. На помощь пришел Сергей. Он взломал окно кувалдой, вытащил ребенка и женщину, мужчина вылез сам. Сергей проводил погорельцев в такси, чтобы они согрелись, так как были раздеты. Через несколько минут прибыли пожарные, возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 75 кв. м.

Благодаря решительным действиям Сергея при пожаре никто не пострадал. Семья из трех человек, в том числе беременная женщина и маленький ребенок, вовремя были эвакуированы из задымленного помещения, медицинская помощь никому не понадобилась. В настоящее время решается вопрос о награждении Сергея Ардиматова.

Источник: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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