Билли Айлиш разделась до бюстгальтера во время концерта в Майами

«Вы ведь никогда не видели мое тело. Но все равно оцениваете меня. Почему? Вы делаете предположения о людях на основе их фигуры.»- сказал Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш во время концерта, который прошел в Майами в этот понедельник, представила на проекторе видео (его позже опубликовали в Сети), на котором раздевается, сообщает NME.

Таким образом обладательница пяти премий «Грэмми» выступила против бодишейминга (дискриминация, основанная на осуждении чужой внешности. — Прим.ред.).

«У вас есть мнения о моих словах, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это. Кто-то используют мой стиль, чтобы опозорить других, некоторые так пытаются унизить меня. Ничего, из того что я делаю, не остается незамеченным», — говорит Айлиш в ролике.

По ее словам, у большинства сложилось ошибочное мнение: если девушка носит мешковатую и удобную одежду, то она «не женщина», а если облегающую и открытую, то сразу становится развратницей.

«Вы ведь никогда не видели мое тело. Но все равно оцениваете меня. Почему? Вы делаете предположения о людях на основе их фигуры. Будет на мне больше одежды или меньше — почему это так важно? Какое это имеет значение?» — обратилась к зрителям певица.

В конце видео Билли Айлиш остается в одном бюстгальтере (в таком виде она раньше не появлялась) и уходит в темноту.

«Благодаря тебе мы стали увереннее», — прокомментировала @amie.ky.

«Никогда не гордилась кем-то так сильно, как Билли», — заявила @mxcrptic.

«Она невероятная» — написала @ellaa394.

Источник: РИА Новости