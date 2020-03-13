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Общество / Стиль жизни

Билли Айлиш разделась до бюстгальтера во время концерта в Майами

16:45 13.03.2020 Фото: instagram.com/badtype.bil
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Таким образом обладательница пяти премий «Грэмми» выступила против бодишейминга (дискриминация, основанная на осуждении чужой внешности).

Билли Айлиш разделась до бюстгальтера во время концерта в Майами
«Вы ведь никогда не видели мое тело. Но все равно оцениваете меня. Почему? Вы делаете предположения о людях на основе их фигуры.»- сказал Билли Айлиш

Американская певица Билли Айлиш во время концерта, который прошел в Майами в этот понедельник, представила на проекторе видео (его позже опубликовали в Сети), на котором раздевается, сообщает NME.
Таким образом обладательница пяти премий «Грэмми» выступила против бодишейминга (дискриминация, основанная на осуждении чужой внешности. — Прим.ред.).
«У вас есть мнения о моих словах, о моей музыке, о моей одежде, о моем теле. Некоторые люди ненавидят то, что я ношу, некоторые хвалят это. Кто-то используют мой стиль, чтобы опозорить других, некоторые так пытаются унизить меня. Ничего, из того что я делаю, не остается незамеченным», — говорит Айлиш в ролике.

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Публикация от daniela &natalia z (@badtype.bil)

По ее словам, у большинства сложилось ошибочное мнение: если девушка носит мешковатую и удобную одежду, то она «не женщина», а если облегающую и открытую, то сразу становится развратницей.
«Вы ведь никогда не видели мое тело. Но все равно оцениваете меня. Почему? Вы делаете предположения о людях на основе их фигуры. Будет на мне больше одежды или меньше — почему это так важно? Какое это имеет значение?» — обратилась к зрителям певица.

В конце видео Билли Айлиш остается в одном бюстгальтере (в таком виде она раньше не появлялась) и уходит в темноту.
«Благодаря тебе мы стали увереннее», — прокомментировала @amie.ky.
«Никогда не гордилась кем-то так сильно, как Билли», — заявила @mxcrptic.
«Она невероятная» — написала @ellaa394.

Источник: РИА Новости

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