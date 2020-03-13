13.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

62 региона России останутся без резервов к концу 2020 года

14:15 13.03.2020 Фото: Артем Геодакян/ТАСС
0

Причина — превышение расходов над доходами.

62 региона России останутся без резервов к концу 2020 года
Резервы стремительно уходят в прошлое

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году из-за превышения расходов над доходами, говориться в исследовании российского рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«К концу года 62 региона могут остаться без запасов ликвидности из-за опережающего роста расходов», — говорится в материале.

Аналитики отмечают, что рост доходов в 2019 году наблюдался почти в стольких же регионах, как и годом ранее (79 против 80). Однако в прошлом году доходы росли в среднем на 10%, а расходы — на 15%.

Основной причиной замедления роста бюджетных доходов эксперты называют торможение поступлений от налога на прибыль. Отрицательная динамика зафиксирована в 27 регионах, тогда как в 2018 году их было 17. Темп прироста поступлений от налога на прибыль снизился с 23% в 2018 году до 8% в 2019 году.

В исследовании отмечается, что плановый объем дотаций в регионы на 2020 год превышает 700 млрд рублей, и под влиянием пандемии коронавируса и других негативных факторов сумма может существенно возрасти при сохранении намерения Минфина сдерживать рост долговой нагрузки регионов.

Также, по мнению экспертов, если низкие цены на нефть и перебои в мировой торговле и транспортно-логистических цепочках сохранятся и после первого квартала, российские экспортеры могут сократить налоговые отчисления. Тогда во втором полугодии регионы могут прибегнуть к долговому финансированию.

Источник: ТАСС

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Грядет коллапс?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

$78 млрд за сутки потеряли богатейшие люди мира из-за крупнейшего за 30 лет обвала акций
16:00 13-03-2020
$78 млрд за сутки потеряли богатейшие люди мира из-за крупнейшего за 30 лет обвала акций
Пробила голову 7-летней девочке огромная сосулька в Иркутской области
15:45 13-03-2020
Пробила голову 7-летней девочке огромная сосулька в Иркутской области
Подскочили почти на 20% продажи антидепрессантов в России
15:30 13-03-2020
Подскочили почти на 20% продажи антидепрессантов в России
"Коробят" Путина высокие зарплаты глав госкомпаний в России
15:15 13-03-2020
БердскОбвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска 1
15:00 13-03-2020
Обвал рубля: Просят не паниковать из-за взлетевшего на 20% Евро финансисты Бердска
Как получить деньги под залог дома в Москве
14:52 13-03-2020
Как получить деньги под залог дома в Москве
Кондиционеры, вентиляционные и воздухоочистительные системы в Москве
14:51 13-03-2020
Кондиционеры, вентиляционные и воздухоочистительные системы в Москве
Студия элитного дизайна «Domoff Interiors»: проектирование жилых домов, особняков и резиденций
14:49 13-03-2020
Студия элитного дизайна «Domoff Interiors»: проектирование жилых домов, особняков и резиденций
Купить Apple Mac в Новосибирске – I-Point.ru
14:46 13-03-2020
Купить Apple Mac в Новосибирске – I-Point.ru
БердскКонцерт в рамках проекта «Сибирь Героическая» пройдет в апреле в Бердске
14:45 13-03-2020
Концерт в рамках проекта «Сибирь Героическая» пройдет в апреле в Бердске