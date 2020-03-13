Краны украинского производства и компоненты к ним

Краны его производства отличаются высокой эксплуатационной надежностью и безопасностью. Предприятие постоянно совершенствует технологии, внедряет современные решения, оснащается инновационным оборудованием. Это позволяет создавать краны, которые отвечают требованиям большого числа потребителей на Украине и в мире.

Предприятие работает на рынке около пятнадцати лет. За эти годы сформировала собственную серию кранового оборудования. Это различные по функциональным и эксплуатационным возможностям конструкции, которые используют для проведения разных работ на заводах, в цехах и на других объектах. Ими можно оснащать производства, промышленные предприятия, строительные площадки и пр.

Помимо кранового оборудования предприятие создает компоненты для него. Например, у него можно купить грейфер (Украина). Он предназначен для перегрузки сыпучих грузов, металлического лома, шихты и подобных материалов. Такое устройство способно обеспечивать высокую производительность. Есть и множество других компонентов для кранов.

Это:

тиристорные электроприводы;

крановые колеса;

частотные приводы;

защитные крановые панели;

средства для радиоуправления крановым оборудованием;

пускорегулирующие резисторы;

кабельные барабаны;

модульные комплектующие и многое другое.

У предприятия можно приобрести разные виды мостовых кранов, консольные и козловые краны, крановые пути. На оборудование действуют выгодные расценки. Есть возможность покупки техники по системе Trade In.

Предприятие также оказывает большой перечень услуг, связанных с обслуживанием кранового оборудования. Это работы, связанные с реконструкцией и модернизацией кранов. А также монтажные и демонтажные работы, рихтовка, покраска и антикоррозийная обработка. Есть также услуга перевода кранового оборудования на радиоуправление.

Специалисты предприятия оказывают помощь в подборе оптимальных решений под задачи заказчика, особенности его объекта и выполняемые работы. Они также подбирают подходящее сочетание компонентов и материалов. На поставляемое крановое оборудование распространяются гарантийные обязательства от 18 месяцев и более, а также на оказываемые услуги.