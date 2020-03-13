Краны украинского производства и компоненты к ним

Краны его производства отличаются высокой эксплуатационной надежностью и безопасностью. Предприятие постоянно совершенствует технологии, внедряет современные решения, оснащается инновационным оборудованием. Это позволяет создавать краны, которые отвечают требованиям большого числа потребителей на Украине и в мире.
Предприятие работает на рынке около пятнадцати лет. За эти годы сформировала собственную серию кранового оборудования. Это различные по функциональным и эксплуатационным возможностям конструкции, которые используют для проведения разных работ на заводах, в цехах и на других объектах. Ими можно оснащать производства, промышленные предприятия, строительные площадки и пр.
Помимо кранового оборудования предприятие создает компоненты для него. Например, у него можно купить грейфер (Украина). Он предназначен для перегрузки сыпучих грузов, металлического лома, шихты и подобных материалов. Такое устройство способно обеспечивать высокую производительность. Есть и множество других компонентов для кранов.
Это:
- тиристорные электроприводы;
- крановые колеса;
- частотные приводы;
- защитные крановые панели;
- средства для радиоуправления крановым оборудованием;
- пускорегулирующие резисторы;
- кабельные барабаны;
- модульные комплектующие и многое другое.
У предприятия можно приобрести разные виды мостовых кранов, консольные и козловые краны, крановые пути. На оборудование действуют выгодные расценки. Есть возможность покупки техники по системе Trade In.
Предприятие также оказывает большой перечень услуг, связанных с обслуживанием кранового оборудования. Это работы, связанные с реконструкцией и модернизацией кранов. А также монтажные и демонтажные работы, рихтовка, покраска и антикоррозийная обработка. Есть также услуга перевода кранового оборудования на радиоуправление.
Специалисты предприятия оказывают помощь в подборе оптимальных решений под задачи заказчика, особенности его объекта и выполняемые работы. Они также подбирают подходящее сочетание компонентов и материалов. На поставляемое крановое оборудование распространяются гарантийные обязательства от 18 месяцев и более, а также на оказываемые услуги.