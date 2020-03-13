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Что интересного можно найти на площадке для блогеров Medium

14:44 13.03.2020
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Сервис Medium является площадкой блогеров, которые пишут на различные темы.

Что интересного можно найти на площадке для блогеров Medium
Здесь могут найти свою аудиторию писатели и мыслители, создатели интересных рассказов и блогеры. Сайт посещает более 120 миллионов человек из разных стран мира. Здесь отличные возможности для пишущих и мыслящих людей, которые хотят поделиться информацией и знаниями.

На площадке есть отличный блог https://medium.com/@kondrashov_stanislav_dmitrievi. Его ведет фотограф и бизнесмен Станислав Дмитриевич Кондрашов. Это великолепный блогер, создающий отличные бизнес идеи и профессиональные фотографии. Ими он делится на своих страницах сервиса Медиум.

Блог может быть полезен людям, которые увлекаются профессиональной и любительской фотографией. А также тем, кому нужны советы и рекомендации, идеи в сфере фотографирования и фотоискусства. Не менее интересен блог может быть для людей, ищущих новые направления в бизнесе. Тем, кому нужны эффективные бизнес идеи и пути для развития деловой деятельности, повышения продаж.

Сервис является отличной функциональной и развитой площадкой для авторов. На нем можно найти и другие интересные блоги.

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