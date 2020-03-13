Как получить деньги под залог дома в Москве

В жизни каждого человека может произойти такая ситуация, когда срочно потребуется крупная сумма денег.

Но не всегда на помощь смогут прийти близкие или знакомые люди. Что же делать в таком случае? Стоит обратиться в компанию «МосИнвестФинанс», чтобы получить деньги под залог дома. Эта услуга доступна практически для всех людей, чей возраст составляет 18-75 лет. Специалисты компании с радостью ответят на вопросы потенциального заемщика, подберут для него оптимальные условия кредитования.

Об основных моментах кредитования

Заложить дом в «МосИнвестФинанс» – отличная возможность получить деньги в день обращения. При этом заемщик остается собственником своей недвижимости, ему не приходится покидать дом, выписывать из него домочадцев. Более того, он может делать ремонт в своем жилье, сдавать его в аренду (но сначала это нужно будет обсудить с представителями компании).

Что нужно знать о кредите под залог дома:

заявки по кредиту рассматриваются в течение 30 минут;

договор вносится в Росреестр;

«МосИнвестФинанс» берет на себя все расходы по сделке;

заемщик получает до 90% от стоимости объекта недвижимости;

подтверждать собственные доходы не приходится;

кредитная история не имеет значения.

Стоит заметить, что для получения кредита под залог недвижимости дома требуются всего 2 документа – паспорт гражданина любого государства и документы на недвижимость. В 99% случаев заемщики получают положительный ответ на свою заявку.

Сумма выдаваемого займа будет зависеть от результатов оценки объекта недвижимости, то есть дома. Он должен быть в хорошем состоянии, не заложенным в других организациях. Также на предоставляемую сумму будет влиять местоположение дома.

Несколько причин довериться «МосИнвестФинанс»

Почему займ под залог дома стоит взять в компании «МосИнвестФинанс»:

выдает суммы кредита до 300 000 рублей;

ставка составляет от 10,5% годовых;

поручители не требуются;

для каждого клиента в индивидуальном порядке подбирается график платежей;

цель кредита может быть абсолютно любой.

Компания «МосИнвестФинанс» сотрудничает с ведущими и надежными банками, инвесторами. Это позволяет ей быстро рассматривать заявки клиентов, обеспечивать им максимально выгодные условия кредитования. В ней работают только высококвалифицированные сотрудники, готовые решить проблему каждого клиента. Главными принципами работы компании считаются: экспертность, скорость, человечность, прозрачность и опыт. Теперь вы знаете, где взять кредит под залог частного дома.