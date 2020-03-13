В бейсболе не плачут: к поклонникам обратился зараженный коронавирусом Том Хэнкс

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.

Том Хэнкс сейчас на карантине

Актер Том Хэнкс обратился к поклонникам впервые после новости о заражении коронавирусом.

Он подчеркнул, что вместе с супругой находится в изоляции, чтобы не передать вирус окружающим. По его словам, австралийские врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

Артист призвал подписчиков следовать советам экспертов, заботиться друг о друге и сохранять позитивный настрой.



«Помните, что, несмотря на все текущие события, в бейсболе не плачут», — написал он в Instagram.Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом во время поездки в Австралию.Том Хэнкс известен зрителям по таким фильмам, как «Большой», «Форрест Гамп», «Спасти рядового Райана», «Изгой», «Чудо на Гудзоне» и многим другим. В 2016 году президент США Барак Обама вручил актеру Президентскую медаль свободы.

Источник: РИА Новости