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Мясо. Двухтонный груз оторвал руки рабочему на заводе в Омске

18:00 13.03.2020 Фото: pixabay.com
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Пострадал 47-летний мужчина.

Мясо. Двухтонный груз оторвал руки рабочему на заводе в Омске
Груз рухнул с крана, пострадавший выжил

Вчера, 12 марта, в конце рабочего дня в БСМП-1 был доставлен 47-летний мужчина. Врачи диагностировали у него состояние шока, политравму, множественные переломы, в том числе бедра и таза, разрыв внутренних органов, закрытую черепно-мозговую травму и неполную травматическую ампутацию правой руки.

Как оказалось, такие страшные травмы мужчина, работающий стропальщиком на крупном омском заводе, получил вчера после обеда, на своей работе. При несоблюдении мер безопасности с крепления крана обрушилась металлическая конструкция, которая и придавила мужчину.

Порталу Om1.ru стали известны подробности происшествия. На сотрудника упал груз, весом около двух тонн и раздавило плечевую кость. В результате на месте руки остались только мышцы, кость оторвало. Рука мужчины висела на кусках мышц.

За жизнь рабочего сейчас борются врачи. Примечательно, что в 1997 году мужчина был судим по ч.2 ст.144 УК РСФСР «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов с использованием своего служебного положения».

Источник: om1.ru

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