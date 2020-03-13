Банду из 15 полицейских ликвидировал СК на Кубани. Они брали взятки за незаконный провоз товаров и алкоголя

Преступная группировка действовала 4 года. За деньги они закрывали глаза на преступления. Среди арестованных как простые инспекторы ГИБДД, так и начальники отделов МВД.

Полицейских арестовали за взяточничество

Задержаны еще 4 сотрудника полиции, входящих в преступное сообщество, действовавших на территории Краснодарского края. Об этом 13 марта сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Главным следственным управлением СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу в рамках расследования уголовного дела о преступном сообществе из числа сотрудников полиции Краснодарского края во взаимодействии с ГУСБ МВД России задержаны инспекторы отдельного взвода ДПС ГИБДД отдела МВД России по Успенскому району Андрей Ионов, Виталий Пицык, Игорь Воронцов и Дмитрий Пшеничный.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (преступное сообщество), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По версии следствия с 2016 по 2020 годы вышеуказанные должностные лица, действуя в составе преступного сообщества, систематически получали в качестве взяток денежные средства за совершение заведомо незаконных действий на стационарном посту ДПС «Успенский», расположенном на автомобильной дороге федерального значения Р-217 «Кавказ» в Краснодарском крае. Денежные средства предназначались за непривлечение к ответственности лиц по выявляемым уголовно наказуемым деяниям и административным правонарушениям, а также обеспечение беспрепятственного проезда через стационарный пост транспортных средств, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

Ранее следствием были задержаны 11 соучастников: начальник ОРО ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Дмитрий Фролов, бывший начальник отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела Оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Руслан Скопенко, бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения № 6 (дислокация г. Армавир) оперативно-розыскного отдела Оперативно-розыскной части (СБ) ГУ МВД России по Краснодарскому краю Роман Гриненко, начальник Отдела МВД России по Успенскому району Андрей Новиков, начальник ОЭБиПК отдела МВД России по Успенскому району Михаил Баканов, начальник ГИБДД Отдела МВД России по Успенскому району Илья Макаренко, командир отдельного взвода ДПС ГИБДД Отдела МВД России по Успенскому району Сергей Бочкарев и подчиненные ему инспекторы указанного подразделения Максим Максимов, Дмитрий Плехов, Сиртаки Тосунов, Евгений Акимов, которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также иных участников преступного сообщества, продолжается.