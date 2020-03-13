Сбила 7-летнюю девочку на «зебре» возле школы №10 «Лада Гранта» в Бердске

В пятницу, 13 марта, днем на регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в Бердске напротив главного входа в школу №10 переходила дорогу школьница. В этом момент водитель 1949 года рождения за рулем «Лада Гранта» следовал со стороны Изумрудного городка в направлении центра. И сбил ребенка. В это время как раз расходились по домам ученики, занимающиеся в первую смену.
По словам очевидцев происшествия, девочка выбежала на дорогу из-за сугроба. При этом, водитель не сумел вовремя заметить, на какой сигнал светофора он ехал. Также мужчина утверждает, что следовал со скоростью не выше 30 километров в час.
По данным местных СМИ, у 70-летнего водителя стаж вождения с 1976 года. На «Ладе» повреждений визуально не заметно.
До 100 лет, если голова на месте, психика устойчива и адекватна. Нельзя людей ограничивать в правах, если конечно нет ограничений по здоровью. Когда вам будет (и будет же) 70, тогда поймёте как это больно когда тебя лишают последнего смысла жизни. Ты не можешь заниматься любимым делом (я имею ввиду садоводство, огородничество). Ездить на автобусе, а потом ещё с нелегкими вещами дойти до сада, поработать там (а старое поколение не может работать вполсилу), а потом с урожаем переться к автобусу. Молодые скажут: пора на печьке лежать. А если человек вёл здоровый образ жизни и еще сил у некоторых поболее чем у нашей порой хилой молодёжи (упёртой в смартфоны и еле шевелящей по ним одним пальчиком). А насчёт того, что мужчина 70-ти летний сбил девочку - это безусловно страшная трагедия (и для него самого тоже). Но там надо разбираться. Сомневаюсь, что он ехал на красный свет. А когда его спросили - он в сильнейшем стрессе скорее всего сказал "не знаю" (у водителя со стажем 44 года уже вырабатывается автоматический рефлекс на красный свет).