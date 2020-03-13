Сбила 7-летнюю девочку на «зебре» возле школы №10 «Лада Гранта» в Бердске

С места происшествия пострадавшую увезла скорая помощь. За рулем автомобиля находился 70-летний водитель. Он утверждает, что ребенок вышел из-за сугроба. Какой в это время горел сигнал светофора, он не заметил.

ДТП с участием ребенка произошло на регулируемом пешеходном переходе

В пятницу, 13 марта, днем на регулируемом пешеходном переходе на ул. Ленина в Бердске напротив главного входа в школу №10 переходила дорогу школьница. В этом момент водитель 1949 года рождения за рулем «Лада Гранта» следовал со стороны Изумрудного городка в направлении центра. И сбил ребенка. В это время как раз расходились по домам ученики, занимающиеся в первую смену.

По словам очевидцев происшествия, девочка выбежала на дорогу из-за сугроба. При этом, водитель не сумел вовремя заметить, на какой сигнал светофора он ехал. Также мужчина утверждает, что следовал со скоростью не выше 30 километров в час.

По данным местных СМИ, у 70-летнего водителя стаж вождения с 1976 года. На «Ладе» повреждений визуально не заметно.