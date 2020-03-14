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Здоровье / Общество

Больничный лист: как оформить и рассчитать выплаты

14:13 14.03.2020, Виктория Сударикова Фото: pixabay.com
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Каждый из нас рано или поздно в различной степени сталкивается с проблемами здоровья. И достаточно часто они приводят к ограничению трудовой деятельности или вообще к ее временному прекращению. В таких случаях, мы оформляем больничный лист

Больничный лист: как оформить и рассчитать выплаты

Больничный лист – это официальный документ, выданный медицинской организацией, который подтверждает факт его временной нетрудоспособности и освобождает от выполнения трудовой деятельности по состоянию здоровья. На официальном уровне он называется листом нетрудоспособности.

Причины, по которым выдается лист нетрудоспособности:

• утрата трудоспособности по причине болезни, беременности, производственной травмы
• уход за больным членом семьи
• карантин
• санаторно-курортное лечение
• протезирование

Его могут получить лица, которые являются застрахованными от организации или делают самостоятельные отчисления в Фонд Социального Страхования (ФСС). Это могут быть граждане РФ, трудящиеся по одной или нескольким организациям; иностранные граждане с временной или постоянной пропиской на территории РФ; лица без гражданства.
Максимальный срок продолжительности больничного листа составляет 30 дней. При этом, после первоначального осмотра, срок устанавливается в 10 дней, после которых производится повторное обследование и при необходимости продлевается лист нетрудоспособности. Если болезнь или травма привели к более тяжелым последствиям, то больничный лист может быть установлен на более длительный срок, вплоть до года. Данное решение принимается специальной медицинской комиссией.
Выплаты по больничному листу высчитываются исходя из средней заработной платы работника и количества дней его нетрудоспособности. Эти дни указаны в листе нетрудоспособности, а зарплата берется за последние два года со всеми возможными выплатами, с которых производились отчисления в ФСС. Также сумма пособия зависит от стажа работы: так если стаж менее 6 месяцев то величина пособия рассчитывается по МРОТ – минимальный размер оплаты труда, от 6 месяцев до 5 лет выплачивается 60%, если от 5 до 8 лет – 80%, а если больше 8 лет, то выплачивается все 100%.
На данный момент все больше медицинских учреждений реализовывают программу по переходу на электронный документооборот. Сейчас стараются максимально перевести все бумажные документы в электронный вид. При этом бумажные экземпляры больничного листа не отменяются.
Больничный лист можно получить в медицинском учреждении после приема у врача, когда будет диагностировано заболевание или травма. Но не все специалисты имеют право его выдать, например, работники скорой помощи, приемных отделений, физкультурных диспансеров, пунктов переливания крови не могут оформлять листы нетрудоспособности. Чтобы такой лист выдать, врач должен иметь лицензию на осуществление медицинской деятельности, к которым относятся: врачи государственных и частных организаций; врачи специализированных клиник; врачи научно-исследовательских учреждений; врачи, которые занимаются частной медицинской практикой.

Больничный лист должен быть заполнен сотрудником медицинского учреждения, с указанием данных самой организации, начала и конца периода нетрудоспособности, ФИО и должности врача, персональных данных обратившегося пациента. Лист нетрудоспособности может быть заполнен на компьютере или вручную, но при этом все буквы и цифры должны быть четко прописаны, без помарок и отпечаток. Если допущена ошибка, то ее можно исправить с печатью и подписью специалиста. Но на всем больничном листе не должно быть более двух исправлений, иначе он считается недействительным.
При нахождении сотрудника на больничном, его место работы остается пустующим. Работодатель вправе назначить на это место другого человека из организации, при согласии последнего. При этом, ему должна осуществляться дополнительная компенсация за выполнения обязанностей за двух сотрудников.
Безусловно, никому не хочется болеть и лежать в постели с температурой. Но если такая ситуация случается, необходимо найти в себе силы, чтобы сходить в поликлинику и открыть больничный лист. Иначе, если у вас не будет аргументации своего отсутствия на работе, то вас могут привлечь к дисциплинарному взысканию. Процедура оформления больничного листа достаточно простая, поскольку ее выполняют врачи, у которых уже длительный опыт таких обращений. А вам это позволит сохранить хоть какие-то финансовые средства.

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