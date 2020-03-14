Обрушится в апреле смертельный коронавирус на Бердск, прогнозирует эксперт

По некоторым предположениям, эпидемия коронавируса может добраться до Бердска в апреле-мае 2020 года. А может и вовсе не прийти. Все зависит от динамики его распространения. Врачи считают, что не стоит ни в коем случае поддаваться панике.
В мире происходит ажиотаж вокруг коронавируса, ВОЗ объявила о том, что она посчитала сложившуюся ситуацию с данным заболеванием на уровне пандемии, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» главврач клиники «Цематеб» Виктор Устюжанин. По некоторым расчетам, если динамика распространения коронавируса продолжится, но она может как упасть, так и возрасти, заболевание может прийти в Бердск в апреле-мае, совершенно нехарактерном для гриппа времени.
— Мы все в России встречаемся с обыкновенным гриппом А, В, других подтипов. У нас сейчас заканчивается эпидсезон по гриппу, к которому мы привыкли, который в дрожь нас не бросает и не приводит нас к скупанию масок или продуктов питания. Мы живем и знаем: придет сезон — придет грипп. На уровне государства проводится ежегодная вакцинация, которая снижает количество заболевших. Количество заболевших гриппом по этому году намного больше, чем коронавирусом в мире. Смертность при сезонном гриппе колеблется от 2 до 5%. Здесь и детская смертность и гриппозная пневмония, и минингит гриппозный. Смертность от коронавируса в Китае — менее 1%. В Италии — чуть повыше.
Только анализ покажет коронавирус
Симптоматика коронавируса схожа с гриппом. Но есть одно существенное отличие — при коронавирусе скрытый период может длиться до трех недель. У человека еще не проявляются симптомы, а он уже является источником заражения. Вот в чем главная опасность коронавируса. А выявить его поможет тест-система.
— Мало ли какие вирусы из космоса свалятся, из вечной мерзлоты распространятся. Это определенные тренировки борьбы с этими вирусами. Пока в средневековой Европе не научились проводить дезинфекцию воды и другие противоэпидемические мероприятия, не побороли ни чуму, ни холеру, — подчеркнул Виктор Устюжанин.
Испанка выкосила десятки миллионов европейцев
По словам Устюжанина, в истории мира случались пандемии. Одна из них — испанки, которая свирепствовала с 1917 по 1921 годы. Зародилась испанка в небольшом припортовом городке в США. В это время там формировался военный корпус, который должен был отправиться в Европу, а оттуда двинуться на север России для поддержки блока Антанты. В корпусе оказался заболевший человек. Болезнь сначала распространилась в Северной Америке, а потом и в Европе. Но в Америке из-за того, что район было малонаселен, заболевание быстро купировали, а Европе разразилась эпидемия, переросшая в пандемию. Пострадали практически все европейские страны. За несколько лет от испанки по разным источникам погибло от 20 до 40 млн человек. Но до России испанка не докатилась. В это время здесь случилась Октябрьская революция, затем шла Гражданская война. Россия получилась отгороженной от всего мира — возник занавес, который с одной стороны выручил от распространения испанки по территории с низким уровнем медицины. К тому же, из-за испанки снизилось и воздействие Антанты на большевиков.
От пневмонии умирают больше, чем от коронавируса
Смертность от обыкновенной пневмонии, воспаления легких, в разы больше, чем от сезонного гриппа, соответственно в разы больше, чем от коронавируса, отметил Устюжанин. Количество заболевших не исчисляется сотнями тысяч, но если посмотреть в масштабах той же России или Германии, смертность от острой двухсторонней внебольничной пневмонии превышает совокупную смертность от сезонного гриппа в несколько раз. Поэтому ученые-вирусологи и ученые-микробиологи говорят о коронавирусе: либо нам что-то не договаривают, о реальном количестве заболевших, либо идет искусственное раздувание событий с разными целями. Возможен и третий вариант — сочетание того и другого. Когда каждый хочет поиметь с создавшейся ситуации свои дивиденды. Политики — свои, фармакологи — свои, оппозиция — свои.
— Позиция должна быть выдержанной. Опасность, которая была при птичьем гриппе несколько лет назад, была выше — количество заболевших было больше, чем от коронавируса, — подчеркнул Виктор Николаевич.
Защита от коронавируса
От коронавируса можно защититься, уверен Устюжанин. И дает советы:
— мойте руки перед едой, и не обязательно искать мыло с повышенной бактерицидной защитой, все оно имеет эту защиту,
— особенно осторожно к вирусам нужно относиться пожилым людям и людям на похмельном синдроме,
— курильщикам лучше бросить курить, так основная смертность идет от легочных осложнений коронавируса,
— обеспечьте полноценное питание с приемом витаминов (дуовит),
— не допускайте неврозов,
— нет масок в продаже — не отчаивайтесь. Маска спасает, если она надета на заболевшем. Нужно понимать размеры вируса, и что такое тканевая маска, дырочка на котором для вируса, как футбольное поле для мячика,
— не поддавайтесь панике, которая искусственно распространяется в фейковых новостях — вранью о количестве заболевших и смертности.
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Давайте дальше продолжим.
В апреле-мае 2020 года на Бердск может упасть метеорит! А может и вовсе не упасть! Бердск налетит на небесную ось! А может вовсе не налетит! В Бердск отдельно придет конец света! А может вовсе не придет! В Курьер Среда наконец то примут журналистов и они начнут писать новостные статьи. А может вовсе и не примут
По всем фильмам все метеориты падают на Америку.
А вот конец света - запросто. Дома то строят а вот подстанции нет.
Во первых - его нет в списке болезней в России.
А значит быть не может. Депутатов будут лечить за границей.
Во вторых - врачам запретят ставить такой диагноз.
В третьих - если кто и умрет , так это от осложнений после ОРЗ.
Да,т.к. мне 70 лет
Да