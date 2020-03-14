Фейковые советы от эпидемии коронавируса

Вакцины против пневмонии, например, пневмококковая вакцина или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина), не защищают от нового коронавируса.

Врачи опровергли народные способы защиты от коронавируса

Слухов, фейковых новостей в связи с эпидемией COVID-19 в интернете полным-полно. Причем не только в России, но и во всем мире. ВОЗ озаботилась гуляющими в соцсетях ошибочными советами, которые могут принести реальный вред, и опубликовала ответы специалистов на вопросы людей, далеких от медицины, чтобы развеять мифы.

1. Правда ли, что электросушители для рук позволяют уничтожить вирус?

Нет. Электросушители для рук его не убивают. Для того чтобы снизить риск заражения, необходимо регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим антисептиком или мыть их водой с мылом. Вымытые руки нужно высушить бумажными полотенцами или электросушителем.

2. Можно ли повторно использовать маски типа N95 (речь идет о плотных масках, выполненных в форме респираторов)? Можно ли их стирать или дезинфицировать антисептиками для рук?

Нет. Повторное использование масок, включая медицинские маски плиссированные (плоские) и маски N95, не допускается. Если вы находились в тесном контакте с заболевшим, поверхность маски инфицированна. После использования маску снимают, не прикасаясь к ее передней части, и утилизируют, а руки обрабатывают антисептиком или моют с мылом. Одноразовые маски можно носить не дольше 2-3 часов — затем они увлажняются от дыхания и теряют защитные свойства.

3. Правда ли, что ультрафиолетовая лампа (УФ-лампа) позволяет уничтожить вирус COVID-19?

УФ-лампы не следует использовать для стерилизации рук или других участков кожного покрова, поскольку ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи, отмечают эксперты ВОЗ. В одной из московских школ учительница забыла после перемены выключить УФ-лампу, и в результате ее ученики получили ожоги роговицы глаз.

4. Правда ли, что обработка поверхности всего тела этанолом или хлорной известью позволяет уничтожить новый коронавирус?

Нет. Обработка всего тела спиртом или средствами, содержащими хлор, не уничтожит вирусы, которые уже проникли в организм. Распыление таких веществ может нанести вред одежде и слизистым оболочкам (глазам, ротовой полости). Спирт и хлорную известь хорошо использовать для дезинфекции поверхностей, дверных ручек, лестничных перил и гаджетов, но использовать их нужно осторожно.

5. Безопасно ли получать письма или посылки из Китая?

Да, безопасно. Проведенные исследования показали, что коронавирусы недолго сохраняют жизнеспособность на предметах, таких как конверты или почтовые посылки.

6. Можно ли заразиться новым коронавирусом от домашних животных?

В настоящее время нет никаких доказательств того, что домашние животные, например, собаки или кошки, могут быть переносчиками COVID-19.

Тем не менее после контакта с домашними животными рекомендуется всегда мыть руки водой с мылом. Это защитит вас от других распространенных бактерий (таких, например, как кишечная палочка и сальмонелла), грибка, вызывающего стригущий лишай, и некоторых других инфекций, которыми можно заразиться от домашних животных.

7. Защищают ли от нового коронавируса вакцины против пневмонии?

Вакцины против пневмонии, например, пневмококковая вакцина или вакцина против гемофильной палочки типа В (Hib-вакцина), не защищают от нового коронавируса.

Этот вирус принципиально отличается от всех остальных, и для него требуется специальная вакцина. Разработать вакцину против вируса COVID-19 стараются ученые нескольких стран, в том числе и России, и ВОЗ оказывает им помощь.

Несмотря на то что эти вакцины не эффективны против нового коронавируса, вакцинация против других респираторных заболеваний по-прежнему настоятельно рекомендуется. Дело в том, что нередко после заражения одним патогеном человек «ловит» и другой возбудитель, и течение его заболевания усугубляется.

8. Может ли регулярное промывание носа солевым раствором защитить от заражения новым коронавирусом?

Научных данных о том, что регулярное промывание носа солевым раствором позволяет защититься от новой коронавирусной инфекции, нет.

По некоторым данным, регулярное промывание носа может ускорить выздоровление при обычной простуде. Однако доказательства эффективности промывания носа как средства профилактики респираторных инфекций отсутствуют.

9. Защищает ли чеснок от заражения новым коронавирусом?

Чеснок — полезный для здоровья продукт, обладающий противомикробными свойствами.

Тем не менее в ходе текущей вспышки инфекции не было получено никаких подтверждений эффективности употребления чеснока как средства профилактики заражения новым коронавирусом.

10. Защищает ли натирание кожи кунжутным маслом от заражения?

Нет. Кунжутное масло не убивает новый коронавирус. Уничтожить его можно при обработке поверхностей некоторыми антисептиками, например, хлорной известью и другими дезинфицирующими средствами на основе хлора, эфирными растворителями, 75%-ным спиртом, надуксусной кислотой и хлороформом. Тем не менее натирать ими тело или кожу в области носа (и рта) едва ли поможет в борьбе с вирусом. Обрабатывать кожу этими химическими веществами может быть даже опасно для здоровья, можно получить ожог кожи и дыхательных путей. Принимать алкоголь внутрь с целью защиты от вируса также бесполезно.

11. Правда ли, что новым коронавирусом заражаются взрослые и пожилые люди или дети тоже восприимчивы к этой инфекции?

Заразиться новым коронавирусом могут представители всех возрастных категорий. По наблюдениям медиков пожилые люди и люди, больные хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, болезнью сердца), подвержены повышенному риску развития тяжелых форм коронавирусной инфекции. ВОЗ рекомендует лицам любого возраста принимать меры по защите от заражения.

12. Можно ли применять антибиотики для профилактики и лечения?

Нет, антибиотики против вирусов не действуют. Ими лечат только заболевания, вызванные бактериями. Для профилактики и лечения коронавирусной инфекции использовать их бесполезно и даже вредно. Вообще, в мире нет пока специфических лекарств против нового вируса. Тем не менее пациентам, госпитализированным с инфекцией COVID-2019, могут назначаться антибиотики для лечения сопутствующих бактериальных инфекций.