Трудно дышать, при ходьбе удушье: последствия коронавируса для здоровья назвали врачи

Симптомы почувствовали на себе 2 -3 пациента из 10.

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Согласно последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, число заболевших в стране составляет 80 824 человека. Умерли от вируса 3189 человек, а 65 541 пациентов вылечились и выписались из больниц.

Излечившиеся от новой коронавирусной инфекции пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и от удушья во время быстрой ходьбы. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на управлении больничных учреждений Гонконга.

К такому выводу врачи пришли после наблюдения за вылечившимися пациентами. Как сообщил главврач больницы Принцессы Маргарет (Princess Margaret Hospital) Оуэн Цанг, из десяти выписанных пациентов двое-трое не могли делать то, что делали до заболевания. «Они задыхаются, если начинают идти немного быстрее. У некоторых наблюдается снижение функции легких на 20-30%», — сказал главврач.

Цанг отметил, что эти пациенты пройдут дальнейшее обследование, чтобы определить, насколько у них ослаблена функция легких. Им также назначат физиотерапию. По словам врача, пока непонятно, становятся ли подобные последствия коронавирусной инфекции причиной развития других заболеваний легких.

Для постепенного восстановления легких после заболевания пациенты могут выполнять упражнения, направленные на укрепление сердечно-сосудистой системы, такие как плавание, посоветовал Цанг.

Согласно последним данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, число заболевших в стране составляет 80 824 человека. Умерли от вируса 3189 человек, а 65 541 пациентов вылечились и выписались из больниц.

По оценке South China Morning Post, количество зараженных во всем мире составляет боле 141 тыс.человек. Умерли от заболевания 5 339 человек, вылечились — 71 998 пациентов.

Источник: РБК