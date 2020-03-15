Снесли и вычеркнули из списка имущества превращенную в притон базу отдыха «Берендей» в Бердске

Старое здание базы, где некогда дети занимались туризмом, стерли с лица земли. Это оказалось дешевле, чем его восстанавливать в лесу Красного Сокола. Что построят на месте «Берендея», пока неизвестно.

Жители многоэтажек возмущены соседством с разрушенной базой «Берендей»

Постановление об исключении из реестра муниципального имущества Бердска базы отдыха «Берендей» в Красном Соколе 12 марта подписал глава города Евгений Шестернин. Здание снесли. О чем составлен акт осмотра кадастровым инженером от 27 января 2020 года. «Берендей» сняли с кадастрового учета в связи с его отсутствием.

Отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Бердска мэр поручил обеспечить внесение изменений в реестр муниципального имущества города. А директору Городского центра культуры и досуга Елене Исламовой — в течение 10 дней обеспечить подготовку актов о списании с баланса учреждения здание «Берендея». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», база отдыха находилась в ведомственной принадлежности ГЦКиД наряду с городским парком, ДК, ДЦ «Октябрь» в Новом поселке.

Власть Бердска через 8 лет после того, как турбаза опустела, признал ее аварийной, когда жители Красного сокола начали жаловаться, что «Берендей превратили в притон, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В сентябре 2019 года мэр Бердска Евгений Шестернин подписал постановление о сносе заброшенной базы отдыха, расположенной в лесном массиве.

На основании заключения по результатам визуального обследования и экспертной оценки технического состояния строительных конструкций здания «Берендея» сделали вывод, что оно аварийное и подлежит сносу — до 15 декабря.

Турбаза опустела в 2011 году. С тех пор о ней периодически говорят, но пока «Берендей» стоит бесхозный и разрушенный.

— Здание базы отдыха построено в 1965 году, имеет выход к воде. Само здание находится в неудовлетворительном состоянии. Требует сноса. Территория не безопасна и требует комплекса мероприятий по берегоукреплению. В работе подготовка развития территории данного лагеря, — отмечала в интервью «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела управления муниципальным имуществом Наталья Марусина.

Еще в 2017 году базу — деревянный дом площадью 30 кв. метров, туалет типа «сортир», сарай и земельный участок под домом — передали в отдел культуры. Он в свою очередь отдал в оперативное управление Городскому центру культуры и досуга. Руководитель ОК Оксана Мокриенко доже поддерживала идею о сносе старого «Берендея».

Сложность в «освоении земли» заключается еще и в том, что деревянный дом бывшей базы с надворными постройками расположен в низине, нет подъездных путей, хотя рядом стоят жилые многоэтажки. Кроме того, разрушающиеся берега Бердского залива нуждаются в укреплении.

На базе «Берендей» когда-то дети проходили подготовку для рафтинга и туризма. Подростки не только занимались теорией, но и практикой — Бердский залив рядом. И действительно сплавлялись по горным рекам. Что построят на ее месте, пока неизвестно.