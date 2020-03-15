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Обгоревшие трупы четырех детей дети в возрасте от 11 месяцев до 6 лет нашли после пожара в Иркутской области

13:45 15.03.2020 Фото: МЧС
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Трагический пожар произошел в частном доме города Тайшет. Следственный комитет выясняет причины пожара и смерти малышей.

Обгоревшие трупы четырех детей дети в возрасте от 11 месяцев до 6 лет нашли после пожара в Иркутской области
После смертельного пожара СКР возбудил уголовное дело

В Иркутской области следователи СК России работают на месте пожара, где погибли четверо детей. об этом в воскресенье сообщили в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

По версии следствия, 14 марта около 9 часов вечера в частном доме, расположенном на ул. Горная в городе Тайшет Иркутской области, произошло возгорание. В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС на полу в комнате были обнаружены тела 4 малолетних детей в возрасте 11 месяцев, трёх, четырёх и шести лет.

Следователями СК России проводится осмотр места происшествия. В настоящее время назначено проведение пожарно-технической экспертизы для установления причины возгорания. Расследование уголовного дела продолжается.

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