Пинала и таскала за волосы одноклассницу 14-летняя девочка в школьной раздевалке во Владиаостоке

Драку зачинщица попросила снять на видео. А потом выложила ролик в соцсети. Пострадавшая с экспертизой оценивает побои. Ее родители обратились в полицию, чтобы привлечь напавшую к ответственности.

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

Школьница во Владивостоке избила одноклассницу, заранее попросив подругу снять драку на телефон, устанавливается тяжесть нанесенного вреда здоровью, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.

В соцсетях опубликовано видео, снятое в раздевалке в школе. На нем девочки оскорбляют одну из учениц, завязывается драка между ней и девушкой крупнее нее: обидчица таскает за волосы девочку и пинает ее. Мальчик пытается остановить драку, но безуспешно.

По словам представителя полиции, в дежурную часть поступило обращение жителя Владивостока с просьбой привлечь к ответственности школьницу, которая избила его дочь.

«Участники инцидента установлены и опрошены. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, 14-летняя ученица одной из школ Советского района нанесла телесные повреждения своей однокласснице. Школьница заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что затеявшая драку школьница состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери составлен административный протокол. Потерпевшую направили на судебно–медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда.