Пинала и таскала за волосы одноклассницу 14-летняя девочка в школьной раздевалке во Владиаостоке

Школьница во Владивостоке избила одноклассницу, заранее попросив подругу снять драку на телефон, устанавливается тяжесть нанесенного вреда здоровью, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД.
В соцсетях опубликовано видео, снятое в раздевалке в школе. На нем девочки оскорбляют одну из учениц, завязывается драка между ней и девушкой крупнее нее: обидчица таскает за волосы девочку и пинает ее. Мальчик пытается остановить драку, но безуспешно.
По словам представителя полиции, в дежурную часть поступило обращение жителя Владивостока с просьбой привлечь к ответственности школьницу, которая избила его дочь.
«Участники инцидента установлены и опрошены. Выяснилось, что в ходе словесного конфликта, переросшего в драку, 14-летняя ученица одной из школ Советского района нанесла телесные повреждения своей однокласснице. Школьница заранее попросила свою подругу снять драку на камеру телефона», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что затеявшая драку школьница состоит на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних. В отношении ее матери составлен административный протокол. Потерпевшую направили на судебно–медицинскую экспертизу для установления степени тяжести вреда.