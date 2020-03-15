Фото: опилки выбрасывают в лесу в карьер. Они тлеют. Такое можно делать в Бердске?

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Иван Петров:
А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере? Они иногда месяцами тлеют. Это за дюнами карьер. Далеко это каждую неделю, и дорогу чистят трактором.
Это за дюнами карьер. Далеко это каждую неделю, и дорогу чистят трактором.
В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Иван Петров:
А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере? Они иногда месяцами тлеют. Это за дюнами карьер. Далеко это каждую неделю, и дорогу чистят трактором.