Фото: опилки выбрасывают в лесу в карьер. Они тлеют. Такое можно делать в Бердске?

19:11 15.03.2020 Фото: Кто выбрасывает опилки? 1 0

Это за дюнами карьер. Далеко это каждую неделю, и дорогу чистят трактором.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал Иван Петров: А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере? Они иногда месяцами тлеют. Это за дюнами карьер. Далеко это каждую неделю, и дорогу чистят трактором. А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере? А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере? А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере?

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