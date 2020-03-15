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Фото: опилки выбрасывают в лесу в карьер. Они тлеют. Такое можно делать в Бердске?

19:11 15.03.2020 Фото: Кто выбрасывает опилки?
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Это за дюнами карьер. Далеко это каждую неделю, и дорогу чистят трактором.

В группу Курьер.Среда.Бердск в соцсети ВКонтакте написал  Иван Петров:

А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере? Они иногда месяцами тлеют. Это за дюнами карьер. Далеко это каждую неделю, и дорогу чистят трактором.

Фото: опилки выбрасывают в лесу в карьер. Они тлеют. Такое можно делать в Бердске?

А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере?

Фото: опилки выбрасывают в лесу в карьер. Они тлеют. Такое можно делать в Бердске?

А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере?

Фото: опилки выбрасывают в лесу в карьер. Они тлеют. Такое можно делать в Бердске?

А это законно выбрасывать опилки в лесу в карьере?

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Моё мнение Комментарий Поделиться
Драйвер, 15 марта 2020 20:17
Если древесные а не от ДСП,то пофиг.А вот то,что тлеют,не есть гуд,потом удивляемся,почему леса горят.Надо координаты в полицию сообщить,пусть они пнут лесничество за халатное отношение к вверенной территории.

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