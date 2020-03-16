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С днем рождения Ирину Шурумову!!!

08:30 16.03.2020
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Есть люди, с которыми рядом хорошо и надежно.

С днем рождения Ирину Шурумову!!!
Есть женщины, гармонично наделенные своими достоинствами, прекрасны не только лицом, но и душой, умны, великолепны, дружелюбны. Они готовы дарить свою любовь. Мне повезло, у меня есть такой человек!
И сегодня хочу тебя поздравить с днем рождения! Пожелать тебе не только в этот день, но и в любой другой любви, исполнения заветных желаний, праздничного настроения. Пусть рядом с тобой будут верные и преданные люди. Крепкого тебе здоровья, иди по жизни легко, без лишних тревог и проблем. Дни твои пусть будут наполнены позитивом и вниманием любимых людей, а все заботы будут только в радость.

Счастья тебе, большой удачи и как можно больше солнечных дней!
Желаю самого прекрасного , что только есть в этой жизни – тебе! Дорогая моя именинница!

Твоя подруга

С днем рождения Ирину Шурумову!!! С днем рождения Ирину Шурумову!!! С днем рождения Ирину Шурумову!!! С днем рождения Ирину Шурумову!!!

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