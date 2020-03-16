Без паники: О свободном посещении школ и детсадов из-за коронавируса и ОРВИ объявят 16 марта в Бердске

По данным «Курьер. Среда. Бердск», официального документа о свободном посещении в учебные заведения не поступало в управление образования города. Об этом решении станет известно в течение дня.

Пока что о свободном посещении не объявлено официально в Новосибирской области

Министерство просвещения России рекомендовало школам России перейти на дистанционное обучение в связи с коронавирусом. По данным сайта ведомства, такие рекомендации разосланы во все региональные органы власти.

В Новосибирской области карантин пока не введен, но вводится практика свободного посещения, как и в случае сильных морозов. Родители сами решают, пойдет ребенок в школу или останется дома.

Об этом СМИ накануне заявил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Предполагается, что свободное посещение в учебные заведения стартует сегодня, 16 марта. При этом речь не идет о карантине и закрытии школ и детских садов.

Министр уточнил, что новая практика не связана напрямую с эпидемией коронавируса – в Новосибирской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания, вызванного новой инфекцией, а вызвана только распространением сезонной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Хотя, конечно, если коронавирус все же доберется до Новосибирска, свободное посещение облегчит ситуацию с заболеваемостью среди детей школьного возраста и позволит быстро переключиться на систему дистанционного обучения.

По данным «Курьер. Среда. Бердск», официального документа о свободном посещении в школы региона управлению образования Бердска предоставлено пока еще не было. Сегодня, 16 марта ,станет известно — будут учиться дети дистанционно, либо в родных школах.

Стоит отметить, что в образовательных учреждениях должны быть созданы условия для возможности дистанционного обучения школьников. Накануне соответствующее распоряжение сделало Минпросвещения России.

-В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и защиты здоровья детей Министерство просвещения Российской Федерации направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. Также на основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения, — говорится в сообщении.

Региональным органам управления образованием поручено предусмотреть меры своевременных дезинфекционных мероприятий, контролировать графики уборки и проветривания помещений. В случае остановки процесса обучения на территориях образовательных организаций выстраивать работу таким образом, чтобы это не сказалось на общем образовательном процессе, задействовав необходимые механизмы для обучения в онлайн-форматах.



В большинстве регионов в ближайший период грядут плановые каникулы — по окончании третьей четверти.

-Защита здоровья учащихся и всех работников системы образования – первостепенная задача. У нас есть все возможности для того, чтобы ребята продолжали получать знания… Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения, – прокомментировал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новокузнецке с 16 марта школы закрыли на карантин в связи с появлением в регионе коронавируса.

Минобразования Новосибирской области одновременно проинформировал об отмене своих мероприятий в рамках выставки «УчСиб — 2020» с 19 по 21 марта — в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, ОРВИ.

Органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Новосибирской области так же рекомендовано отменить участие в данных мероприятиях подведомственных муниципальных образовательных организаций.