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Сбила на тротуаре школьниц женщина без прав в Иркутской области

12:45 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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По предварительным данным, машину занесло на льду.

Сбила на тротуаре школьниц женщина без прав в Иркутской области
ДТП произошло на пешеходном переходе

Легковой автомобиль врезался в дорожный знак в Шелехове Иркутской области и сбил на тротуаре двух школьниц. Дети госпитализированы с различными травмами, говорится в понедельник в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

«ДТП произошло сегодня около 08:00 (03:00 мск) на Центральном проспекте. В результате столкновения седана Toyota Corona и знака дорожного движения пострадали две восьмиклассницы, следовавшие по тротуару в сторону пешеходного перехода. По версии водителя, машину занесло на льду», — сообщает пресс-служба.

Установлено, что за рулем находилась 36-летняя женщина, лишенная водительских прав. На месте ДТП работает полиция.

Источник: ТАСС

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