Самые лучшие сорта пекинской капусты: Как вырастить хороший урожай

Если доселе Вам еще не приходилось сталкиваться с выбором семян сего растения, то, поверьте, Вы будете просто поражены таким огромнейшим выбором, из-за которого, кстати, стает довольно проблематично отметить для себя всего несколько названий.

Пекинская капуста выращивание подразумевает в самых обычных условиях

Широкую аудиторию в нашей стране пекинская капуста начала завоевывать не так давно, хотя все знают о ее полезных свойствах. Основным предназначением этой культуры является использование свежем виде, а также в салатах. Так, возможно, стоит попробовать свои силы в самостоятельном выращивании данного растения? При этом, восторг всех соседей, да и Ваш, наверняка, тоже, от полученного результата просто гарантирован. Однако, прежде всего, нужно понять, насколько «высока планка», которую Вы намереваетесь взять.

Особенностью данной разновидности капусты является то, что сеять ее Вы будете отнюдь не весной, когда проводятся практически все огородные работы, а в конце лета. Но, об этом немного погодя, а до того Вам необходимо знать несколько маленьких секретов:

— пекинская капуста не переносит пересадок, поэтому высаживать ее всегда надо уже на «постоянном» месте;

— растение очень любит влагу и питательные вещества;

— наилучшими предшественниками такой капусты считаются овощные культуры, бобовые, томаты и представители тыквенного семейства.

Перед тем, как вырастить пекинскую капусту, Вы должны определиться с наиболее подходящим временем для посева семян. Как не странно бы это звучало, но лучше всего для этого подходит август или конец июля – посев в более поздние сроки приводит к цветению, ранние же урожаи чреваты «награждением» крестоцветными блошками.

Высаживается пекинская капуста по схеме 6025 или 7020 сантиметров. При этом семена заглубляются в почву на 1 – 1,5 сантиметра, после чего грядки стоит тщательно прикрыть пленкой, от которой позже избавляются. Для хорошего роста растений, необходимо обеспечить полив по бороздкам, дождеванием или капельным орошением. Кроме того, капусту необходимо периодически пропалывать, рыхлить и не забывать о борьбе с вредителями.

Лучшие сорта пекинской капусты

Конечно же, если Вы решили взяться за это дело впервые, то в любом случае для начала придется понять, как вырастить пекинскую капусту таким образом, чтобы этот процесс оставил только положительный опыт. Прежде всего, безусловно, нужно изучить широкий выбор сортов и гибридов этого растения. После же, можно будет выбрать несколько вариантов и делать все для того, чтобы через несколько месяцев чествовать себя вкусным салатом из капусты.

Пекинская капуста выращивание подразумевает в самых обычных условиях, но при этом Вы можете получить как ранние, так и поздние урожаи. В любом случае, не стоит ограничивать себя выбором какого-то одного сорта – для «перестраховки» лучше всего было бы подобрать несколько вариантов, причем с разным периодом созревания.

Если доселе Вам еще не приходилось сталкиваться с выбором семян сего растения, то, поверьте, Вы будете просто поражены таким огромнейшим выбором, из-за которого, кстати, стает довольно проблематично отметить для себя всего несколько названий.

Среди самых же популярных ранних сортов пекинской капусты:

— Оранжевый мандарин. Это просто идеальный выбор для тех, кто хочет посеять капусту летом. Кочан, весом до 1 килограмма, созреет всего за 40 дней. Сорт устойчив к пониженным температурам.

— Веснянка. Этот листовой сорт отличается небольшими плодами, весом до 300 граммов каждый. Созревает капуста очень быстро – через 35 дней. Преимуществом Веснянки является устойчивость к цветушности, кроме того, сорт отличается высоким содержанием витаминов и сочной жилкой.

— Виктория. Гибрид порадует крупными, до 2 килограммов, кочанами средней плотности и необычно приятным вкусом.

— Астен. Сей голландский сорт предназначен исключительно для открытых типов выращивания. Созревают плоды примерно через 55 дней после высадки на постоянное место. Растения низкорослые, кочан «затягивает» на 1 – 1,1 килограмма.

— Кудесница станет отличным решением для тех, кто любит большие плоды, весом до 2,5 килограмм. Кроме того, сорт устойчив к цветушности.

— Маноко. Гибрид имеет среднюю плотность, кочаны вырастают массой до 1,5 килограмм. Главным достоинством сорта является высокая урожайность.

— Ленок станет прекрасным наполнением салатов, стоит лишь помнить, что выращивать сорт надо в защищенном грунте. Листья на плодах собраны в розетку и имеют слабоватый восковый налет. Один плод весит порядка 300 граммов.

— Полукочанная известна интересными округлыми ярко-зелеными листьями, резко сужающимися к основанию.

— Чемпион созревает примерно через 2 месяц после появления всходов. Сорт отличается овальными кочанами до 2 килограммов каждый и большими показателями урожайности.

— Спринкин имеет полуоткрытые крупные кочаны с желтыми срезами. Вкус плодов очень приятный и нежный. Помимо употребления в свежем виде, Спринкин также можно подвергать краткосрочному хранению.

Среднеспелые сорта пекинской капусты

К таковым растениям можно отнести сорта:

— Ча-ча. Средний период созревания сорта от момента высадки составляет примерно 55 дней. В средней полосе России выращивать Ча-ча можно даже весной, кроме того, сорт на боится пересаживания.

— Бокал созревает немного дольше – около 70 дней. Кочан имеет вес до 2 килограммов, листья окрашены в светло-желтый цвет. Основное назначение – употребление в свежем виде.

— Билко. Сорт имеет отличные вкусовые качества. Кочаны вырастают примерно до 1,5 килограммов.

— Броккен. Сорт известен крупными полуоткрытыми кочанами средней плотности. Плоды хранятся долго, а сами растения довольно устойчивы к цветушности.

— Ворожея порадует Вас полукочанными открытыми плодами, до 2 килограмм. Кроме того, сорт хорошо противостоит стеблеванию.

— ТСХА 2. Сорт отличается от прочих светло-зелеными кочанами, рыхлыми на срезе. При правильном хранении капуста может лежать некоторое время.

— Ролник. Сорт известен небольшими плодами, весом примерно 200 грам. Кроме того, Ролник хорошо переносит пониженные температуры и недостаток освещенности.

Позднеспелые сорта пекинской капусты

— Русский размер. Само название сорта «говорит» само за себя – кочаны могут вырастать до 3 – 4 килограмм, имея при этом удивительно красивые листья кремово-желтого цвета. Также, Русский размер хорошо переносит понижение температуры.

— Ника. Сорт имеет плоды забавной эллипсоидной формы, затягивающие до 3 килограммов. Помимо употребления в свежем виде, кочаны можно также использовать для квашения.

— Паркин имеет относительно легкие плоды, до 1 килограмма, и отличается хорошим вкусом.

— Нозаки

Источник: sadovod-i-ogorodnik.ru