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Против поправок в Конституцию выступили почти 400 ученых, журналистов, юристов. Полный список

16:00 16.03.2020 Фото: РИА Новости
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Не допустить конституционный кризис и антиконституционный переворот. Обращение ученых, писателей и журналистов к гражданам России.

Против поправок в Конституцию выступили почти 400 ученых, журналистов, юристов. Полный список
Изменения в Конституции Владимир Путин анонсировал 15 января

Мы, граждане России, профессиональные юристы, ученые, журналисты и писатели, обращаемся к нашим согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно – к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции.

Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом.

Мы считаем в корне противоправным, политически и этически неприемлемым внесение в 81 статью Конституции пункта 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г., указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не действует в отношении двух конкретных людей – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Наличие такой оговорки в Конституции вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод, установленными статьей 19 Конституции. Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 Статьи 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости.

Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что и другие принимаемые поправки в главы 3 – 8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых 1 и 2 глав. Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления. Такое противоречие прямо запрещено статьями 16 и 64 Конституции, защищающими ее базовые идеалы и положения. Игнорировать требование указанных статей недопустимо. Это создает ситуацию внутреннего противоречия первой и второй частей Конституции и ведет к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов.

Наконец, мы глубоко озабочены грубым нарушением порядка принятия поправок к Конституции. Статья 136 Конституции перечисляет представительные органы, которые должны выразить свое отношение к поправке в Конституцию, чтобы она считалась принятой. А федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4 марта 1998 г. прямо указывает, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» (пункт 2, статья 2). Совершенно очевидно, что принимаемый закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» грубо и открыто нарушает это требование, соединяя в себе комплекс тематически и содержательно невзаимосвязанных изменений текста. Таким образом, органы представительной власти не имели возможности выразить своего отношения к этим содержательно различным поправкам, а значит порядок принятия поправки к Конституции, обозначенный в статье 136 действующей Конституции, не был соблюден. И перечисленные в законе поправки к Конституции не могут считаться принятыми и вступающими в законную силу.

Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка – как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернутся новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку.

ПОДПИСАТЬ

1. Cатаров Георгий, политолог, президент фонда ИНДЕМ

2. Абанин Алексей, журналист
3. Аванесян Алексей Викторович, адвокат Адвокатской Палаты Краснодарского края
4. Ажгихина Надежда, журналист
5. Азар Илья, журналист
6. Айзенберг Михаил, поэт
7. Алебастрова Ирина Анатольевна, доктор юридических наук
8. Алексашенко Сергей, экономист
9. Алифанов Антон Викторович, адвокат, Москва, депутат СД МО Хамовники
10. Альбац, Евгения, журналист
11. Аникин Александр, академик РАН, Новосибирск
12. Аранович Леонид, чл.-корр. РАН
13. Артёмова Мария Михайловна, юрист, выпускница кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ
14. Арутюнова Екатерина Олеговна, юрист, выпускница юрфака МГУ
15. Арутюнян Виталий Манвелович, юрист, выпускник Томского университета
16. Архангельский Александр, писатель
17. Архангельский Андрей, журналист
18. Арчагов Александр Олегович, психолог
19. Астахова Александра, фотограф
20. Астахова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, адвокат
21. Бадмаев Валерий Антонович, главный редактор газеты «Современная Калмыкия»
22. Баевская Елена, переводчик, литературовед
23. Балашова Юлия Алексеевна, директор по правовым вопросам коммерческой компании, Москва
24. Барабаш Екатерина, журналист
25. Бармин Алексей, кандидат исторически наук
26. Батюченко Анна Александровна, юрист
27. Бахнов Леонид, литератор
28. Белавин Александр, член-корр. РАН
29. Берман Даниил Борисович, адвокат
30. Бероева Нигина, журналист
31. Бирюков Михаил Юрьевич, адвокат, Москва
32. Бирюкова Ирина Анатольевна, адвокат, Московская область
33. Бирюкова Мария Михайловна, юрист, выпускница юрфака МГУ
34. Богатырева Ирина, писатель
35. Бойков Константин Анатольевич, юрист
36. Бонч-Осмоловская Анастасия, лингвист
37. Бонч-Осмоловская Елизавета, член-корреспондент РАН
38. Бонч-Осмоловская Татьяна, писатель
39. Борошенко Николай Сергеевич, юрист, выпускник НИУ ВШЭ
40. Ботева Мария, писатель
41. Брестер Александр Александрович, кандидат юридических наук, советник бюро «Хорошев и партнеры»
42. Бувайло Марина, писатель
43. Булычева Мария Александровна, экономист, «Фэнни Мэй»
44. Бычкова Ольга, журналист
45. Бюрчиев Бадма, журналист
46. Варшавер Ольга, переводчик
47. Васильев Алексей, адвокат, Москва.
48. Васин Владимир, адвокат, Красноярск
49. Вахтинская Елена, юрист
50. Веденеева Валентина, социолог, историк
51. Ведерников Владимир Викторович, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Историческая экспертиза», член Вольного исторического общества
52. Верховский Александр, директор Центра «Сова»
53. Вигасин Алексей, доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ, ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ
54. Витухновская, Алина писатель
55. Вишневецкая Марина, писатель
56. Волович Игорь, член-корр. РАН
57. Воронин Всеволод Владимирович, юрист, выпускник юрфака МГУ
58. Ворошилова Диана Станиславовна, юрист, факультет права НИУ ВШЭ
59. Газизова Лилия, поэт
60. Гак Ирина Владимировна, адвокат, Ростов-на-Дону.
61. Галина Марина, писатель
62. Галямина Юлия, политик, лингвист
63. Гандлевский Сергей, писатель
64. Ганиева Алиса, писатель
65. Гельман Александр, драматург
66. Генис Александр, писатель,литературовед
67. Герасимова Елена Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
68. Гербер Алла, писатель
69. Герштейн Григорий Исаакович, третейский судья
70. Гирин Никита, журналист, корреспондент отдела специальных репортажей «Новой газеты»
71. Гозман Леонид, психолог
72. Гольденцвайг Константин, журналист, RTVI
73. Гончарова Вера Велимировна, адвокат
74. Горбаневский Михаил, профессор-языковед, руководитель гильдии лингвистов-экспертов ГЛЭДИС
75. Горбунов Дмитрий, чл.-корр. РАН
76. Горинов Алексей Александрович, юрист, депутат Совета депутатов Красносельского МО.
77. Горинов Алексей, юрист (Конституционное право), муниципальный депутат
78. Горностаева Варвара, издатель
79. Горохов Александр, журналист
80. Гринберг Марк, переводчик
81. Гринкруг Ольга, журналист
82. Громова Наталья, писатель
83. Громова Ольга, писатель
84. Грузд Борис Борисович, адвокат, Санкт-Петербург.
85. Гуголев Юлий, поэт
86. Гудков Лев, социолог, директор «Левада-центра»
87. Гурьянова Екатерина Германовна, юрист, выпускница юрфака МГУ
88. Давыдов Иван, редактор
89. Давыдова Марина, журналист, театральный критик
90. Данилов Михаил, академик РАН
91. Демина Наталья, научный журналист
92. Джеломанова Наталья Владимировна, (Санкт-Петербург), главный юрисконсульт Межрегиональной общественной организации «Союз садоводов, огородников и дачников Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
93. Дзядко Филипп, редактор
94. Дикарёв Василий, муниципальный депутат района Якиманка г. Москва
95. Диксон Виталий, писатель
96. Дмитриев Сергей, с.н.с. Института востоковедения РАН, в.н.с. ИСАА МГУ, доцент РГГУ
97. Долгин Борис, научный редактор, специалист по научным и экспертным коммуникациям, член Совета ВИО, член Оргкомитета ОГФ
98. Долин Антон, журналист, кинокритик
99. Дробот Ольга, переводчик
100. Дубнов Аркадий, политический аналитик
101. Дыбо Анна, член-корр. РАН
102. Дятлов Виктор, доктор исторических наук, профессор кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета
103. Егоров Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции РФ 2го класса, главный редактор журнала РШПЧ
104. Елагина Елена Хасановна, юрист
105. Елагина Ольга Михайловна, адвокат
106. Елена Чижова, писатель
107. Ермолин Евгений, писатель, журналист
108. Ерофеев Сергей, социолог, Ратгерский университет
109. Есипов Виктор, поэт, литературовед
110. Ефремов Георгий, литератор
111. Жвик Анастасия, журналист
112. Жуйков Борис, д.х.н.
113. Жукова Лариса, журналистка
114. Заводцова Светлана Викторовна, Тульская областная адвокатская палата, реестр 71⁄998
115. Заводцова Светлана Викторовна. Тульская областная адвокатская палата.
116. Захаров Алексей, экономист,
117. Захаров Владимир Анатольевич, математик, профессор
118. Захарова Елена Владимировна, филолог-лингвист
119. Захватов Дмитрий Игоревич, адвокат, Москва
120. Збарский Андрей, редактор
121. Зенкин Сергей, доктор филологических наук
122. Зорин Леонид, писатель, драматург
123. Зотов Игорь, писатель, журналист
124. Зубкова Галина Владимировна, юрист.
125. Иванова Наталия, писатель
126. Иванчик Аскольд, историк, член-корреспондент РАН
127. Ивлев Павел Петрович, адвокат
128. Ивлева Виктория, журналист
129. Игнатьев Михаил Викторович, адвокат Москва
130. Идалов Тимур Саид— Магомедович, Адвокатская Палата Чеченской Республики
131. Индрупский Илья, д.т.н., профессор РАН
132. Иноземцев Владислав, Доктор экономических наук, директор Центра исследований постиндустриального общества
133. Исаков Виталий Михайлович, юрист Института права и публичной политики, выпускник НИУ ВШЭ
134. Казанников Дмитрий Афанасьевич, юрист
135. Казанцева Ася, научный журналист
136. Какабадзе Шота Шотаевич, выпускник кафедры конституционного права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, правовед
137. Калашников Геннадий, поэт
138. Калинин Даниил, журналист
139. Кантария Екатерина Анзоровна. адвокат
140. Карельский Дмитрий, переводчик
141. Катерли Нина, писатель
142. Кац Борис, музыковед, заслуженный работник культуры Российской Федерации
143. Качуровская Анна, музейный работник
144. Кичигина Татьяна Леонидовна, кандидат юридических наук.
145. Клишин Илья, журналист
146. Клямкин Игорь, доктор философских наук, профессор
147. Колезев Дмитрий, журналист
148. Колесников Андрей, журналист, политолог ( Московский центр Карнеги)
149. Колобакина Татьяна, журналистка изданий DOXA и «Адвокатская улица»
150. Кондаков Михаил Юрьевич, юрист, Архангельск.
151. Коренева Елена, актриса
152. Корчагина Елена, преподаватель обществознания, Пермь
153. Костицын Юрий, академик РАН
154. Котов Алексей, член-корр. РАН
155. Кравченко Фёдор Дмитриевич, управляющий партнёр, Коллегия медиа-юристов, Москва
156. Краснокутский Константин Игоревич, юрист
157. Красухин Геннадий, литературовед
158. Крашенинников Федор, журналист
159. Крылов Дмитрий, журналист, телеведущий
160. Крылов Константин, журналист
161. Крымский Владимир, писатель, директор профессионального Союза писателей
162. Крючкова Арина, журналистка
163. Кряжкова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук
164. Кузнецов Борис Аврамович, экс-адвокат, юрист
165. Кулаков Иван, член-корр. РАН, замдиректора ИНГГ СО РАН, Новосибирск
166. Курилла Иван, доктор исторических наук, профессор Европейский университет в Санкт-Петербурге
167. Кучерская Майя, писатель
168. Кушнир Василий, адвокат
169. Кынев Александр, политолог
170. Кюрджев Михаил Владимирович, адвокат.
171. Лавут Евгения, поэт
172. Лазарева Татьяна, телеведущая
173. Ларин Юрий Александрович, адвокат, Москва
174. Ларина Ксения, журналист
175. Лариса Малюкова, журналист, кинокритик
176. Левенберг Ева Викторовна, юрист
177. Левченко Татьяна Григорьевна, кандидат юридических наук
178. Лекманов Олег, филолог
179. Либерман Михаил Андреевич доктор физмат наук, профессор Университ Стокгольм
180. Линчевская Юлия Альбертовна, юрист
181. Липкин Михаил, учитель истории и обществознания
182. Липцер Алексей Евгеньевич, адвокат, Москва
183. Липцер Елена, адвокат
184. Лисанюк Елена, доктор философских наук, профессор, СПбГУ
185. Литвинович Марина, главный редактор Besttoday.ru
186. Лихачев Клим Сергеевич, юрист
187. Лобков Павел, журналист
188. Ломоносова Ольга Олеговна, юрист
189. Лошак Андрей, журналист
190. Лубнина Яна, журналист
191. Лукьянова Елена Анатольевна, доктор юридических наук, адвокат, директор Агентства мониторинга эффективности правопрменения
192. Лученко Ксения, журналист
193. Лысенко Виктория Георгиевна, индолог, доктор философских наук, руководитель сектора восточных философий Института философии РАН
194. Людковская Мария, переводчик
195. Лютых Сергей, журналист
196. Мавлевич Наталья, переводчик
197. Малаховский Алексей, журналист, выпускник юридического факультета ВШЭ
198. Малкина Татьяна, журналист
199. Мальцева Елена Борисовна, юрист
200. Маргулев Андрей Игоревич, юрист, выпускник Международного юридического института
201. Маркеева Оксана Геннадьевна, адвокат
202. Мартыненко Дмитрий Романович, юрист, депутат и председатель Регламентной комиссии Совета депутатов МО Щукино, Москва
203. Мартынова Екатерина, журналист
204. Марутенков Максим Андреевич, юрисконсульт Аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, Москва
205. Масчан Алексей, член-корр. РАН, детский гематолог, онколог
206. Матизен Виктор, кинокритик
207. Маятникова Елена Леонидовна, юрист, прокурор в отставке
208. Медведева Анастасия, журналист
209. Мельникова Ирина Николаевна, юрист
210. Мильчина Вера, переводчик, филолог
211. Минц Михаил, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН
212. Михайлов Виктор Камоевич, кандидат юридических наук
213. Михельсон Оксана Сергеевна, юрист
214. Михно Елена Александровна, кандидат юридических наук, адвокат
215. Мишина Екатерина Августовна, кандидат юридических наук.
216. Моисеева Мария Александровна, юрист
217. Монгайт Анна, журналист
218. Морозов Алекснадр, политолог, научный сотрудник Академического Центра им. Б. Немцова Карлова университета
219. Морозова Наталья Юрьевна, юрист. Москва
220. Мосин Алексей, доктор исторических наук,
221. Мосина Оксана Львовна, юрист, выпускница юрфака МГУ
222. Москаленко Каринна Акоповна, Адвокатская палата Москвы — реестр # 77⁄4728
223. Моторов Алексей, писатель
224. Мощенко Владимир, писатель
225. Мучник Виктория, журналист, Томск
226. Надеждин Борис Борисович, президент Института региональных проектов и закнодательства
227. Нажжар Андрей Жоржевич, адвокат, МРКА
228. Назмутдинов Булат, правовед
229. Наринская Анна, журналист, куратор
230. Наталия Геворкян, журналист
231. Наталья Фролова, журналист
232. Наум Блик, поэт
233. Немова Мария Игоревна, адвокат, Московская область
234. Неретина Светлана, доктор философских наук, профессор, гл. науч. сотр. Института философии РАН
235. Нечаев Антон, писатель
236. Никитинский Леонид Васильевич, юрист, журналист, обозреватель «Новой газеты»
237. Николаев Валерий, писатель
238. Николай Бобринский, юрист, депутат муниципального округа Раменки, Москва
239. Николай Подосокорский, кандидат филологических наук, публицист, член Вольного исторического общества
240. Нисанбекова Эльза Ринатовна, юрист
241. Новиков Валерий Валерьевич, юрист
242. Норманн Игорь, член Союза архитекторов РФ, почётный архитектор РФ, почётный строитель РФ
243. Оборин Лев, поэт
244. Обухов Алексей, журналист, Sota.Vision
245. Оганесян Татьяна Сергеевна, кандидат медицинских наук.
246. Окушко Татьяна Борисовна, адвокат, Москва
247. Олевский Тимур, журналист
248. Олейник Оксана Михайловна, доктор юридических наук, профессор
249. Орешкин Дмитрий, социолог
250. Орлова Карина, журналист Эха Москвы
251. Осипов Максим, писатель
252. Оскольский Алексей, д.б.н., в.н.с. Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН
253. Павлов Иван Юрьевич, адвокат, Санкт-Петербург
254. Павлов-Андре?вич, Фёдор, писатель, художник, режиссёр, медиа-менеджер
255. Павловский Глеб, политолог
256. Паламарчук Инна Александровна, директор по правовым вопросам ООО «Иннова Дистрибьюшен»
257. Панеях Элла, социолог
258. Парфенов Леонид, журналист
259. Пархоменко Сергей, журналист
260. Пасько Григорий, журналист
261. Пельше Ольга Игоревна, адвокат
262. Петров Дмитрий, журналист
263. Петров Игорь Витальевич, юрист, выпускник юрфака ЛГУ, полковник таможенной службы на пенсии, бывший зам начальника СЗТУ — начальник правовой службы.
264. Петровская Ирина, журналист
265. Петрушевская Людмила, писатель, попечитель частного сиротского дома
266. Петухов Григорий, поэт
267. Плющев Александр, журналист
268. Погребняк Мария, журналистка
269. Подоплелова Ольга Германовна, юрист Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям.
270. Подосокорский Николай, филолог
271. Полонский Василий, журналист
272. Попова Нина, заслуженная артистка России
273. Порошин Евгений Николаевич, юрист, выпускник юрфака МГУ
274. Преображенский Иван, политолог
275. Прилипко Татьяна Александровна, адвокат, Москва
276. Прокопьев Алеша, поэт, переводчик
277. Прокудина Мария Александровна. Юрист
278. Прохорова Ирина, издатель
279. Прусенкова Надежда, «Новая газета»
280. Путилова Ирина Николаевна, юрист
281. Ракита Марина Львовна, адвокат, выпускница юрфака МГУ
282. Ракова Елена Геннадьевна кандидат юридических наук, доцент, адвокат Санкт-Петербург
283. Ратникова Светлана Сергеевна, адвокат, Санкт-Петербург
284. Редькин Александр Юрьевич, адвокат, Москва
285. Рекубратский Александр, научный сотрудник
286. Ритус Владимир, член-корр. РАН
287. Рогов Кирилл, политолог, Фонд «Либеральная миссия»
288. Розанов Николай, физик, член-корр. РАН, Санкт-Петербург
289. Ройзман Евгений, писатель, историк
290. Романова Оксана Александровна, обозреватель информационного агентства «Татар-информ’», Казань
291. Романова Ольга, журналист
292. Ростова Наталия, Журналист
293. Ростовцев Андрей, д.ф-м.н., в.н.с. ИППИ РАН
294. Рубинштейн Лев, писатель
295. Ручко Ирина Юрьевна, адвокат, Свердловская область
296. Рыжова Екатерина Николаевна, юрист
297. Савин Егор Николаевич, юрист, выпускник СПб Университета МВД РФ.
298. Саморукова Анастасия Орестовна, адвокат, Москва
299. Сасов Константин Анатольевич, кандидат юридических наук, адвокат
300. Сафронская Елена Эдуардовна, юрист, выпускница юрфака МГУ
301. Сахно Дарья Константиновна, адвокат, registered foreign lawyer at FriedFrank
302. Светлана Сорокина, журналист
303. Светова Зоя, журналист
304. Селезнева Екатерина Сергеевна, юрист
305. Середа Вячеслав, переводчик
306. Серновец Мария Николаевна, адвокат Москва
307. Сибельдин Николай, д.ф.-м.н., член-корр. РАН
308. Сивашов Дмитрий Геннадиевич, адвокат Москва
309. Сидоров Илья Львович, адвокат, Москва
310. Сидорович Ольга Борисовна, директор Института права и публичной политики
311. Симбирев Дмитрий Юрьевич, адвокат, Москва
312. Синдеева Наталья, гендиректор телеканала «Дождь»
313. Скосаренко Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, редактор, журналист
314. Слаповский Алексей, писатель
315. Слоним Маша, журналист
316. Смирнов Родион Николаевич, адвокат, Москва
317. Смирнов Сергей, журналист
318. Снеговая Мария Владиславовна, политолог
319. Соболева Анита Карловна, кандидат филологических наук, старший юрист Института права и публичной политики
320. Соколов Борис, писатель, историк
321. Соколов Михаил, журналист
322. Соколов Никита, к. и. н., заместитель исполнительного директора музея Б.Н.Ельцина по научной работе
323. Соколовская Наталия, писатель
324. Соломина Татьяна Викторовна, адвокат, Москва
325. Солонин Марк, независимый историк
326. Сотников Владимир, писатель
327. Сотников Дмитрий Валерьевич, адвокат, Москва
328. Сотникова Татьяна (Анна Берсенева), писатель
329. Спиридонов Михаил Валериевич, адвокат Москва
330. Ставицкая Анна Эдвардовна, адвокат, Москва
331. Станских Станислав, юрист-конституционалист
332. Станских Станислав, юрист-конституционалист, научный сотрудник Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле
333. Стаф Ирина, переводчик
334. Стахов Дмитрий, писатель, журналист
335. Степанов Александр Александрович, ведущий юрист
336. Стишов Сергей, академик РАН
337. Стусов Антон Александрович, адвокат, депутат Муниципального округа Академический, Москва
338. Сумм Любовь, переводчик
339. Сурат Ирина, филолог
340. Сычева Юлия Александровна, адвокат, Москва
341. Талантов Дмитрий Николаевич адвокат, Адвокатская Палата Удмуртской республики
342. Тамаев Роман Владимирович, адвокат
343. Тамаева Карина Игоревна, адвокат, выпускница юрфака МГУ
344. Ташмухамедов Назар Феликсович, кандидат философских наук
345. Тимофеев Лев, писатель
346. Тимофеева Лидия, журналист
347. Тимченко Роман Анатольевич, практикующий юрист, индивидуальный предприниматель, Москва
348. Титов Михаил Викторович, юрист, почетный профессор юридического факультета Тверского государственного университета, полковник милиции в отставке, председатель избирательной комиссии Тверской области 1977 – 2007 гг.
349. Трегубова Юлия Михайловна, адвокат, Астраханская область
350. Турилов Анатолий, член Вольного исторического общества, Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук
351. Тятова Татьяна Борисовна, адвокат
352. Уринсон Яков, доктор экономических наук
353. Успенский Федор, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН
354. Фатенко Юрийц Петрович, юрист
355. Федотова Юлия Евгеньевна, кандидат юридических наук, Краснодар.
356. Федяров Алексей Владимирович, управляющий партнёр Консалтинговой группы «Статус», руководитель юридической практики Благотворительного Фонда «Русь Сидящая»
357. Фейгельман Михаил, физик, Москва
358. Фитоз Ангелина Михайловна, Управляющий партнёр Lawitt Hamilton Tax&Legal
359. Фишман Михаил, журналист
360. Фогельсон Юрий Борисович доктор юридических наук, адвокат
361. Хазанов Ефим, д.ф.-м.н., академик РАН, Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород
362. Харичев Игорь, писатель
363. Хатажуков Валерий, правозащитник
364. Хоперскова Алёна, журналист
365. Хоров Дмитрий, журналист
366. Цатурян Андрей, биофизик, д.ф.-м.н., Москва
367. Цирлина Галина, д.х.н., профессор (МГУ, МФТИ)
368. Чапнин Сергей, журналист
369. Чарная Марина Александровна, доктор биологических наук
370. Чащилова Мария Валерьевна — юрист
371. Чекунаева Юлия Александровна адвокат, Москва
372. Чепик Наталия, сценарист
373. Чердаков Сергей Владимирович, кандидат юридических наук доцент, преподаватель вуза.
374. Чередник Юрий Евгеньевич, адвокат, Московская область
375. Черных Александр, журналист
376. Чигирева Елена, к.и.н., учитель истории и обществознания
377. Чиликов Егор Сергеевич, юрист
378. Чиликова Александра, адвокат
379. Чирагов Мирза Назим Оглы, правовед, Москва
380. Чистов Юрий Кириллович, д.и.н., Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН
381. Шаблинский Илья Георгиевич, доктор юридических наук
382. Шануренко Игорь Александрович, юрист, выпускник СПбГУ
383. Шатский Иван, биолог, главный научный сотрудник МГУ, член Европейской Академии
384. Шевелкина Алла, журналист
385. Шевцова Лилия, доктор исторических наук
386. Шендерович Виктор, писатель, журналист
387. Шереметьева Елена Николаевна, адвокат
388. Шингарёв Евгений Виленович, адвокат, Москва
389. Ширвиндт Михаил, телеведущий, блогер
390. Шихман Ирина, журналист
391. Шнирельман Виктор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
392. Штерн Борис, физик, д.ф.-м.н., в.н.с. Институт ядерных исследований РАН
393. Штыпель Аркадий, поэт
394. Шулика Кирилл, публицист
395. Щербина Татьяна, писатель
396. Эггерт Константин, журналист
397. Эйсмонт Мария Олеговна, адвокат, Москва
398. Юдин Григорий, философ, социолог
399. Юмашев Андрей Николаевич, адвокат
400. Юмашев Николай Станиславович, адвокат, Москва
401. Юрий Джибладзе, эксперт по правам человека, президент Центра развития демократии и прав человека
402. Якович Елена, режиссер
403. Яковлев Сергей, писатель
404. Ярошенко Виктор, редактор
405. Ясин Евгений, экономист, доктор экономических наук
406. Ясина Ирина, журналист

Источник: Эхо Москвы


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Аноним, 16 марта 2020 16:17
НВР:
да
Поросёнок Пётр, 16 марта 2020 16:55
Полностью согласен с этими уважаемыми людьми, добавить нечего!
Интересно, будет ли какая реакция от Администрации Президента, думаю, что не будет вообще никакой и по федеральным каналам про это письмо естественно ничего не расскажут и не покажут, а может быть, Кириенко напряжёт подневольных артистов, певцов, музыкантов, пропагандистов и прочих придворных лицедеев и те подпишут открытое письмо в поддержку "обнуления" и уж про него все каналы, естественно, будут трезвонить день и ночь.

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