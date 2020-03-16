Против поправок в Конституцию выступили почти 400 ученых, журналистов, юристов. Полный список

Изменения в Конституции Владимир Путин анонсировал 15 января

Мы, граждане России, профессиональные юристы, ученые, журналисты и писатели, обращаемся к нашим согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно – к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции.

Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом.

Мы считаем в корне противоправным, политически и этически неприемлемым внесение в 81 статью Конституции пункта 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г., указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не действует в отношении двух конкретных людей – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Наличие такой оговорки в Конституции вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод, установленными статьей 19 Конституции. Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 Статьи 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости.

Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что и другие принимаемые поправки в главы 3 – 8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых 1 и 2 глав. Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления. Такое противоречие прямо запрещено статьями 16 и 64 Конституции, защищающими ее базовые идеалы и положения. Игнорировать требование указанных статей недопустимо. Это создает ситуацию внутреннего противоречия первой и второй частей Конституции и ведет к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов.

Наконец, мы глубоко озабочены грубым нарушением порядка принятия поправок к Конституции. Статья 136 Конституции перечисляет представительные органы, которые должны выразить свое отношение к поправке в Конституцию, чтобы она считалась принятой. А федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4 марта 1998 г. прямо указывает, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» (пункт 2, статья 2). Совершенно очевидно, что принимаемый закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» грубо и открыто нарушает это требование, соединяя в себе комплекс тематически и содержательно невзаимосвязанных изменений текста. Таким образом, органы представительной власти не имели возможности выразить своего отношения к этим содержательно различным поправкам, а значит порядок принятия поправки к Конституции, обозначенный в статье 136 действующей Конституции, не был соблюден. И перечисленные в законе поправки к Конституции не могут считаться принятыми и вступающими в законную силу.

Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка – как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернутся новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку.

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1. Cатаров Георгий, политолог, президент фонда ИНДЕМ



2. Абанин Алексей, журналист3. Аванесян Алексей Викторович, адвокат Адвокатской Палаты Краснодарского края4. Ажгихина Надежда, журналист5. Азар Илья, журналист6. Айзенберг Михаил, поэт7. Алебастрова Ирина Анатольевна, доктор юридических наук8. Алексашенко Сергей, экономист9. Алифанов Антон Викторович, адвокат, Москва, депутат СД МО Хамовники10. Альбац, Евгения, журналист11. Аникин Александр, академик РАН, Новосибирск12. Аранович Леонид, чл.-корр. РАН13. Артёмова Мария Михайловна, юрист, выпускница кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ14. Арутюнова Екатерина Олеговна, юрист, выпускница юрфака МГУ15. Арутюнян Виталий Манвелович, юрист, выпускник Томского университета16. Архангельский Александр, писатель17. Архангельский Андрей, журналист18. Арчагов Александр Олегович, психолог19. Астахова Александра, фотограф20. Астахова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, адвокат21. 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Источник: Эхо Москвы





