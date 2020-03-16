Против поправок в Конституцию выступили почти 400 ученых, журналистов, юристов. Полный список

Мы, граждане России, профессиональные юристы, ученые, журналисты и писатели, обращаемся к нашим согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям, и конечно – к судьям Конституционного суда, приносившим присягу на тексте действующей Конституции.
Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом.
Мы считаем в корне противоправным, политически и этически неприемлемым внесение в 81 статью Конституции пункта 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г., указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не действует в отношении двух конкретных людей – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Наличие такой оговорки в Конституции вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод, установленными статьей 19 Конституции. Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 Статьи 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости.
Мы глубоко обеспокоены тем фактом, что и другие принимаемые поправки в главы 3 – 8 Конституции вступают в противоречие с положениями ее неизменяемых 1 и 2 глав. Эти нормы нарушают принцип равенства перед законом и гарантии прав и свобод личности, противоречат принципам федерализма, принципам разделения властей, независимости судебной системы и автономии местного самоуправления. Такое противоречие прямо запрещено статьями 16 и 64 Конституции, защищающими ее базовые идеалы и положения. Игнорировать требование указанных статей недопустимо. Это создает ситуацию внутреннего противоречия первой и второй частей Конституции и ведет к параличу и деградации конституционно-правовых механизмов.
Наконец, мы глубоко озабочены грубым нарушением порядка принятия поправок к Конституции. Статья 136 Конституции перечисляет представительные органы, которые должны выразить свое отношение к поправке в Конституцию, чтобы она считалась принятой. А федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ» от 4 марта 1998 г. прямо указывает, что «одним законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации охватываются взаимосвязанные изменения конституционного текста» (пункт 2, статья 2). Совершенно очевидно, что принимаемый закон «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» грубо и открыто нарушает это требование, соединяя в себе комплекс тематически и содержательно невзаимосвязанных изменений текста. Таким образом, органы представительной власти не имели возможности выразить своего отношения к этим содержательно различным поправкам, а значит порядок принятия поправки к Конституции, обозначенный в статье 136 действующей Конституции, не был соблюден. И перечисленные в законе поправки к Конституции не могут считаться принятыми и вступающими в законную силу.
Вступление в силу поправок, принятых с грубым нарушением определенной Конституцией процедуры, мы вынуждены квалифицировать как разрушение установленного действующей Конституцией правового порядка – как антиконституционный переворот. Такое развитие событий подрывает возможность эволюционного развития нашей страны на принципах народовластия и свободы и грозит обернутся новой трагедией национального раздора. Осознавая историческое значение этого момента, мы призываем всех неравнодушных граждан, политических и общественных деятелей предпринять все возможные усилия для возвращения ситуации к законности и конституционному порядку.
1. Cатаров Георгий, политолог, президент фонда ИНДЕМ
3. Аванесян Алексей Викторович, адвокат Адвокатской Палаты Краснодарского края
4. Ажгихина Надежда, журналист
5. Азар Илья, журналист
6. Айзенберг Михаил, поэт
8. Алексашенко Сергей, экономист
9. Алифанов Антон Викторович, адвокат, Москва, депутат СД МО Хамовники
10. Альбац, Евгения, журналист
11. Аникин Александр, академик РАН, Новосибирск
13. Артёмова Мария Михайловна, юрист, выпускница кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета МГУ
14. Арутюнова Екатерина Олеговна, юрист, выпускница юрфака МГУ
15. Арутюнян Виталий Манвелович, юрист, выпускник Томского университета
16. Архангельский Александр, писатель
18. Арчагов Александр Олегович, психолог
19. Астахова Александра, фотограф
20. Астахова Татьяна Александровна, кандидат юридических наук, адвокат
21. Бадмаев Валерий Антонович, главный редактор газеты «Современная Калмыкия»
23. Балашова Юлия Алексеевна, директор по правовым вопросам коммерческой компании, Москва
24. Барабаш Екатерина, журналист
25. Бармин Алексей, кандидат исторически наук
26. Батюченко Анна Александровна, юрист
28. Белавин Александр, член-корр. РАН
29. Берман Даниил Борисович, адвокат
30. Бероева Нигина, журналист
31. Бирюков Михаил Юрьевич, адвокат, Москва
33. Бирюкова Мария Михайловна, юрист, выпускница юрфака МГУ
34. Богатырева Ирина, писатель
35. Бойков Константин Анатольевич, юрист
36. Бонч-Осмоловская Анастасия, лингвист
38. Бонч-Осмоловская Татьяна, писатель
39. Борошенко Николай Сергеевич, юрист, выпускник НИУ ВШЭ
40. Ботева Мария, писатель
41. Брестер Александр Александрович, кандидат юридических наук, советник бюро «Хорошев и партнеры»
43. Булычева Мария Александровна, экономист, «Фэнни Мэй»
44. Бычкова Ольга, журналист
45. Бюрчиев Бадма, журналист
46. Варшавер Ольга, переводчик
48. Васин Владимир, адвокат, Красноярск
49. Вахтинская Елена, юрист
50. Веденеева Валентина, социолог, историк
51. Ведерников Владимир Викторович, кандидат исторических наук, заместитель главного редактора журнала «Историческая экспертиза», член Вольного исторического общества
53. Вигасин Алексей, доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ, ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ
54. Витухновская, Алина писатель
55. Вишневецкая Марина, писатель
56. Волович Игорь, член-корр. РАН
58. Ворошилова Диана Станиславовна, юрист, факультет права НИУ ВШЭ
59. Газизова Лилия, поэт
60. Гак Ирина Владимировна, адвокат, Ростов-на-Дону.
61. Галина Марина, писатель
63. Гандлевский Сергей, писатель
64. Ганиева Алиса, писатель
65. Гельман Александр, драматург
66. Генис Александр, писатель,литературовед
68. Гербер Алла, писатель
69. Герштейн Григорий Исаакович, третейский судья
70. Гирин Никита, журналист, корреспондент отдела специальных репортажей «Новой газеты»
71. Гозман Леонид, психолог
73. Гончарова Вера Велимировна, адвокат
74. Горбаневский Михаил, профессор-языковед, руководитель гильдии лингвистов-экспертов ГЛЭДИС
75. Горбунов Дмитрий, чл.-корр. РАН
76. Горинов Алексей Александрович, юрист, депутат Совета депутатов Красносельского МО.
78. Горностаева Варвара, издатель
79. Горохов Александр, журналист
80. Гринберг Марк, переводчик
81. Гринкруг Ольга, журналист
83. Громова Ольга, писатель
84. Грузд Борис Борисович, адвокат, Санкт-Петербург.
85. Гуголев Юлий, поэт
86. Гудков Лев, социолог, директор «Левада-центра»
88. Давыдов Иван, редактор
89. Давыдова Марина, журналист, театральный критик
90. Данилов Михаил, академик РАН
91. Демина Наталья, научный журналист
93. Дзядко Филипп, редактор
94. Дикарёв Василий, муниципальный депутат района Якиманка г. Москва
95. Диксон Виталий, писатель
96. Дмитриев Сергей, с.н.с. Института востоковедения РАН, в.н.с. ИСАА МГУ, доцент РГГУ
98. Долин Антон, журналист, кинокритик
99. Дробот Ольга, переводчик
100. Дубнов Аркадий, политический аналитик
101. Дыбо Анна, член-корр. РАН
103. Егоров Андрей Владимирович, кандидат юридических наук, действительный государственный советник юстиции РФ 2го класса, главный редактор журнала РШПЧ
104. Елагина Елена Хасановна, юрист
105. Елагина Ольга Михайловна, адвокат
106. Елена Чижова, писатель
108. Ерофеев Сергей, социолог, Ратгерский университет
109. Есипов Виктор, поэт, литературовед
110. Ефремов Георгий, литератор
111. Жвик Анастасия, журналист
113. Жукова Лариса, журналистка
114. Заводцова Светлана Викторовна, Тульская областная адвокатская палата, реестр 71⁄998
115. Заводцова Светлана Викторовна. Тульская областная адвокатская палата.
116. Захаров Алексей, экономист,
118. Захарова Елена Владимировна, филолог-лингвист
119. Захватов Дмитрий Игоревич, адвокат, Москва
120. Збарский Андрей, редактор
121. Зенкин Сергей, доктор филологических наук
123. Зотов Игорь, писатель, журналист
124. Зубкова Галина Владимировна, юрист.
125. Иванова Наталия, писатель
126. Иванчик Аскольд, историк, член-корреспондент РАН
128. Ивлева Виктория, журналист
129. Игнатьев Михаил Викторович, адвокат Москва
130. Идалов Тимур Саид— Магомедович, Адвокатская Палата Чеченской Республики
131. Индрупский Илья, д.т.н., профессор РАН
133. Исаков Виталий Михайлович, юрист Института права и публичной политики, выпускник НИУ ВШЭ
134. Казанников Дмитрий Афанасьевич, юрист
135. Казанцева Ася, научный журналист
136. Какабадзе Шота Шотаевич, выпускник кафедры конституционного права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, правовед
138. Калинин Даниил, журналист
139. Кантария Екатерина Анзоровна. адвокат
140. Карельский Дмитрий, переводчик
141. Катерли Нина, писатель
143. Качуровская Анна, музейный работник
144. Кичигина Татьяна Леонидовна, кандидат юридических наук.
145. Клишин Илья, журналист
146. Клямкин Игорь, доктор философских наук, профессор
148. Колесников Андрей, журналист, политолог ( Московский центр Карнеги)
149. Колобакина Татьяна, журналистка изданий DOXA и «Адвокатская улица»
150. Кондаков Михаил Юрьевич, юрист, Архангельск.
151. Коренева Елена, актриса
153. Костицын Юрий, академик РАН
154. Котов Алексей, член-корр. РАН
155. Кравченко Фёдор Дмитриевич, управляющий партнёр, Коллегия медиа-юристов, Москва
156. Краснокутский Константин Игоревич, юрист
158. Крашенинников Федор, журналист
159. Крылов Дмитрий, журналист, телеведущий
160. Крылов Константин, журналист
161. Крымский Владимир, писатель, директор профессионального Союза писателей
163. Кряжкова Ольга Николаевна, кандидат юридических наук
164. Кузнецов Борис Аврамович, экс-адвокат, юрист
165. Кулаков Иван, член-корр. РАН, замдиректора ИНГГ СО РАН, Новосибирск
166. Курилла Иван, доктор исторических наук, профессор Европейский университет в Санкт-Петербурге
168. Кушнир Василий, адвокат
169. Кынев Александр, политолог
170. Кюрджев Михаил Владимирович, адвокат.
171. Лавут Евгения, поэт
173. Ларин Юрий Александрович, адвокат, Москва
174. Ларина Ксения, журналист
175. Лариса Малюкова, журналист, кинокритик
176. Левенберг Ева Викторовна, юрист
178. Лекманов Олег, филолог
179. Либерман Михаил Андреевич доктор физмат наук, профессор Университ Стокгольм
180. Линчевская Юлия Альбертовна, юрист
181. Липкин Михаил, учитель истории и обществознания
183. Липцер Елена, адвокат
184. Лисанюк Елена, доктор философских наук, профессор, СПбГУ
185. Литвинович Марина, главный редактор Besttoday.ru
186. Лихачев Клим Сергеевич, юрист
188. Ломоносова Ольга Олеговна, юрист
189. Лошак Андрей, журналист
190. Лубнина Яна, журналист
191. Лукьянова Елена Анатольевна, доктор юридических наук, адвокат, директор Агентства мониторинга эффективности правопрменения
193. Лысенко Виктория Георгиевна, индолог, доктор философских наук, руководитель сектора восточных философий Института философии РАН
194. Людковская Мария, переводчик
195. Лютых Сергей, журналист
196. Мавлевич Наталья, переводчик
198. Малкина Татьяна, журналист
199. Мальцева Елена Борисовна, юрист
200. Маргулев Андрей Игоревич, юрист, выпускник Международного юридического института
201. Маркеева Оксана Геннадьевна, адвокат
203. Мартынова Екатерина, журналист
204. Марутенков Максим Андреевич, юрисконсульт Аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка, Москва
205. Масчан Алексей, член-корр. РАН, детский гематолог, онколог
206. Матизен Виктор, кинокритик
208. Медведева Анастасия, журналист
209. Мельникова Ирина Николаевна, юрист
210. Мильчина Вера, переводчик, филолог
211. Минц Михаил, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИНИОН РАН
213. Михельсон Оксана Сергеевна, юрист
214. Михно Елена Александровна, кандидат юридических наук, адвокат
215. Мишина Екатерина Августовна, кандидат юридических наук.
216. Моисеева Мария Александровна, юрист
218. Морозов Алекснадр, политолог, научный сотрудник Академического Центра им. Б. Немцова Карлова университета
219. Морозова Наталья Юрьевна, юрист. Москва
220. Мосин Алексей, доктор исторических наук,
221. Мосина Оксана Львовна, юрист, выпускница юрфака МГУ
223. Моторов Алексей, писатель
224. Мощенко Владимир, писатель
225. Мучник Виктория, журналист, Томск
226. Надеждин Борис Борисович, президент Института региональных проектов и закнодательства
228. Назмутдинов Булат, правовед
229. Наринская Анна, журналист, куратор
230. Наталия Геворкян, журналист
231. Наталья Фролова, журналист
233. Немова Мария Игоревна, адвокат, Московская область
234. Неретина Светлана, доктор философских наук, профессор, гл. науч. сотр. Института философии РАН
235. Нечаев Антон, писатель
236. Никитинский Леонид Васильевич, юрист, журналист, обозреватель «Новой газеты»
238. Николай Бобринский, юрист, депутат муниципального округа Раменки, Москва
239. Николай Подосокорский, кандидат филологических наук, публицист, член Вольного исторического общества
240. Нисанбекова Эльза Ринатовна, юрист
241. Новиков Валерий Валерьевич, юрист
243. Оборин Лев, поэт
244. Обухов Алексей, журналист, Sota.Vision
245. Оганесян Татьяна Сергеевна, кандидат медицинских наук.
246. Окушко Татьяна Борисовна, адвокат, Москва
248. Олейник Оксана Михайловна, доктор юридических наук, профессор
249. Орешкин Дмитрий, социолог
250. Орлова Карина, журналист Эха Москвы
251. Осипов Максим, писатель
253. Павлов Иван Юрьевич, адвокат, Санкт-Петербург
254. Павлов-Андре?вич, Фёдор, писатель, художник, режиссёр, медиа-менеджер
255. Павловский Глеб, политолог
256. Паламарчук Инна Александровна, директор по правовым вопросам ООО «Иннова Дистрибьюшен»
258. Парфенов Леонид, журналист
259. Пархоменко Сергей, журналист
260. Пасько Григорий, журналист
261. Пельше Ольга Игоревна, адвокат
263. Петров Игорь Витальевич, юрист, выпускник юрфака ЛГУ, полковник таможенной службы на пенсии, бывший зам начальника СЗТУ — начальник правовой службы.
264. Петровская Ирина, журналист
265. Петрушевская Людмила, писатель, попечитель частного сиротского дома
266. Петухов Григорий, поэт
268. Погребняк Мария, журналистка
269. Подоплелова Ольга Германовна, юрист Благотворительного фонда помощи осуждённым и их семьям.
270. Подосокорский Николай, филолог
271. Полонский Василий, журналист
273. Порошин Евгений Николаевич, юрист, выпускник юрфака МГУ
274. Преображенский Иван, политолог
275. Прилипко Татьяна Александровна, адвокат, Москва
276. Прокопьев Алеша, поэт, переводчик
278. Прохорова Ирина, издатель
279. Прусенкова Надежда, «Новая газета»
280. Путилова Ирина Николаевна, юрист
281. Ракита Марина Львовна, адвокат, выпускница юрфака МГУ
283. Ратникова Светлана Сергеевна, адвокат, Санкт-Петербург
284. Редькин Александр Юрьевич, адвокат, Москва
285. Рекубратский Александр, научный сотрудник
286. Ритус Владимир, член-корр. РАН
288. Розанов Николай, физик, член-корр. РАН, Санкт-Петербург
289. Ройзман Евгений, писатель, историк
290. Романова Оксана Александровна, обозреватель информационного агентства «Татар-информ’», Казань
291. Романова Ольга, журналист
293. Ростовцев Андрей, д.ф-м.н., в.н.с. ИППИ РАН
294. Рубинштейн Лев, писатель
295. Ручко Ирина Юрьевна, адвокат, Свердловская область
296. Рыжова Екатерина Николаевна, юрист
298. Саморукова Анастасия Орестовна, адвокат, Москва
299. Сасов Константин Анатольевич, кандидат юридических наук, адвокат
300. Сафронская Елена Эдуардовна, юрист, выпускница юрфака МГУ
301. Сахно Дарья Константиновна, адвокат, registered foreign lawyer at FriedFrank
303. Светова Зоя, журналист
304. Селезнева Екатерина Сергеевна, юрист
305. Середа Вячеслав, переводчик
306. Серновец Мария Николаевна, адвокат Москва
308. Сивашов Дмитрий Геннадиевич, адвокат Москва
309. Сидоров Илья Львович, адвокат, Москва
310. Сидорович Ольга Борисовна, директор Института права и публичной политики
311. Симбирев Дмитрий Юрьевич, адвокат, Москва
313. Скосаренко Екатерина Евгеньевна, кандидат юридических наук, редактор, журналист
314. Слаповский Алексей, писатель
315. Слоним Маша, журналист
316. Смирнов Родион Николаевич, адвокат, Москва
318. Снеговая Мария Владиславовна, политолог
319. Соболева Анита Карловна, кандидат филологических наук, старший юрист Института права и публичной политики
320. Соколов Борис, писатель, историк
321. Соколов Михаил, журналист
323. Соколовская Наталия, писатель
324. Соломина Татьяна Викторовна, адвокат, Москва
325. Солонин Марк, независимый историк
326. Сотников Владимир, писатель
328. Сотникова Татьяна (Анна Берсенева), писатель
329. Спиридонов Михаил Валериевич, адвокат Москва
330. Ставицкая Анна Эдвардовна, адвокат, Москва
331. Станских Станислав, юрист-конституционалист
333. Стаф Ирина, переводчик
334. Стахов Дмитрий, писатель, журналист
335. Степанов Александр Александрович, ведущий юрист
336. Стишов Сергей, академик РАН
338. Сумм Любовь, переводчик
339. Сурат Ирина, филолог
340. Сычева Юлия Александровна, адвокат, Москва
341. Талантов Дмитрий Николаевич адвокат, Адвокатская Палата Удмуртской республики
343. Тамаева Карина Игоревна, адвокат, выпускница юрфака МГУ
344. Ташмухамедов Назар Феликсович, кандидат философских наук
345. Тимофеев Лев, писатель
346. Тимофеева Лидия, журналист
348. Титов Михаил Викторович, юрист, почетный профессор юридического факультета Тверского государственного университета, полковник милиции в отставке, председатель избирательной комиссии Тверской области 1977 – 2007 гг.
349. Трегубова Юлия Михайловна, адвокат, Астраханская область
350. Турилов Анатолий, член Вольного исторического общества, Института славяноведения РАН, кандидат исторических наук
351. Тятова Татьяна Борисовна, адвокат
353. Успенский Федор, доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН
354. Фатенко Юрийц Петрович, юрист
355. Федотова Юлия Евгеньевна, кандидат юридических наук, Краснодар.
356. Федяров Алексей Владимирович, управляющий партнёр Консалтинговой группы «Статус», руководитель юридической практики Благотворительного Фонда «Русь Сидящая»
358. Фитоз Ангелина Михайловна, Управляющий партнёр Lawitt Hamilton Tax&Legal
359. Фишман Михаил, журналист
360. Фогельсон Юрий Борисович доктор юридических наук, адвокат
361. Хазанов Ефим, д.ф.-м.н., академик РАН, Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород
363. Хатажуков Валерий, правозащитник
364. Хоперскова Алёна, журналист
365. Хоров Дмитрий, журналист
366. Цатурян Андрей, биофизик, д.ф.-м.н., Москва
368. Чапнин Сергей, журналист
369. Чарная Марина Александровна, доктор биологических наук
370. Чащилова Мария Валерьевна — юрист
371. Чекунаева Юлия Александровна адвокат, Москва
373. Чердаков Сергей Владимирович, кандидат юридических наук доцент, преподаватель вуза.
374. Чередник Юрий Евгеньевич, адвокат, Московская область
375. Черных Александр, журналист
376. Чигирева Елена, к.и.н., учитель истории и обществознания
378. Чиликова Александра, адвокат
379. Чирагов Мирза Назим Оглы, правовед, Москва
380. Чистов Юрий Кириллович, д.и.н., Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН
381. Шаблинский Илья Георгиевич, доктор юридических наук
383. Шатский Иван, биолог, главный научный сотрудник МГУ, член Европейской Академии
384. Шевелкина Алла, журналист
385. Шевцова Лилия, доктор исторических наук
386. Шендерович Виктор, писатель, журналист
388. Шингарёв Евгений Виленович, адвокат, Москва
389. Ширвиндт Михаил, телеведущий, блогер
390. Шихман Ирина, журналист
391. Шнирельман Виктор, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН
393. Штыпель Аркадий, поэт
394. Шулика Кирилл, публицист
395. Щербина Татьяна, писатель
396. Эггерт Константин, журналист
398. Юдин Григорий, философ, социолог
399. Юмашев Андрей Николаевич, адвокат
400. Юмашев Николай Станиславович, адвокат, Москва
401. Юрий Джибладзе, эксперт по правам человека, президент Центра развития демократии и прав человека
403. Яковлев Сергей, писатель
404. Ярошенко Виктор, редактор
405. Ясин Евгений, экономист, доктор экономических наук
406. Ясина Ирина, журналист
Источник: Эхо Москвы
да
Интересно, будет ли какая реакция от Администрации Президента, думаю, что не будет вообще никакой и по федеральным каналам про это письмо естественно ничего не расскажут и не покажут, а может быть, Кириенко напряжёт подневольных артистов, певцов, музыкантов, пропагандистов и прочих придворных лицедеев и те подпишут открытое письмо в поддержку "обнуления" и уж про него все каналы, естественно, будут трезвонить день и ночь.