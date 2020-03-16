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Как оформить больничный из-за коронавируса. Инструкция

16:30 16.03.2020 Фото: pixabay.com
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По последним данным, под наблюдением из-за коронавируса в Новосибирской области находятся 543 человека.

Как оформить больничный из за коронавируса. Инструкция
Из-за коронавируса только в Москве около сотни человек остаются дома на карантине.

Компенсация разницы между зарплатой и больничным в связи с карантином из-за новой коронавирусной инфекции в законодательстве не предусмотрена, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

«Медицинская помощь всем пациентам и лицам с подозрением на COVID-19 оказывается на бесплатной основе. Действующим законодательством не предусмотрена компенсация разницы между оплатой больничного и реальной зарплатой, если человек находился на карантине», — говорится в сообщении.

Поясняя, какие меры могут быть приняты при не соблюдении режима самоизоляции, в Минздраве напомнили, что согласно статье 236 Уголовного кодекса РФ о нарушении санитарно-эпидемических правил, если данные действия повлекли по неосторожности массовые заболевания, предусматривается штраф, лишение права занимать определенные должности, обязательные работы на срок до 360 часов или ограничение свободы на срок до года. Если подобные действия повлекли за собой смерть человека, наказание предусматривает обязательные или исправительные работы, или лишение свободы на срок до пяти лет.

Источник: ТАСС

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