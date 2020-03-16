Существовали ли на самом деле мифические животные из Библии? Драконы и василиски — это правда или вымысел?

За несколько тысяч лет, прошедших после создания Ветхого и Нового Заветов, природа нашей планеты поменялась немыслимо и неумолимо. Многие виды животных, действительно, вымерли. Другие появились, отбив в естественном отборе себе место под Солнцем.

Скептики уверяют, что речь в Библии могла идти об обычной змее

О единорогах, василисках и драконах множество мифов и легенд существует в культурах разных народов. Некоторые из этих существ упоминаются и в Библии — неужели это случит доказательством того, что они существовали на самом деле? А если и существовали, то куда исчезли со временем?

Многие ученые и культурологи спорят на тему возникновения в мифах и легендах всевозможных фантастических существ. Одни уверены, что люди описывали то, что видели. Другие же к описанию животных относятся более скептически — во все времена люди любили привирать и приукрашивать события.

Василиски и драконы — существовали или нет



Как мы помним из многочисленных современных фильмов и историй, василиск — это огромная ядовитая змея. Она якобы убивает не только ядом, но и взглядом, и даже запахом. В Библии о змее упоминание есть в псалме 90, и сравнивают там змею с аспидом. В Библии василиск выступает как мерзкое неприятное существо, которое несет людям опасности и беды.

Василиск на гербе дома Висконти

Скептики уверяют, что речь в Библии могла идти об обычной змее, например, из семейства аспидов. Возможно, это попросту кобра, а не некое мифическое необъяснимое существо.

Змея во многих культурах — особенный персонаж мифологии, ее истинное имя табуировано, отсюда, возможно, и появление ряда змееподобных персонажей.

Для многих присутствие в священных текстах мифических животных считается настоящим кощунством, ведь главная книга в истории человечества совсем не схожа с детской сказкой или фэнтези-романом. Но из Библии, как и из песни, слов не выкинешь — немыслимые существа в ней присутствуют. В чем же секрет? Неужели они существовали на самом деле?

Почему Библия упоминает мифических животных?

За несколько тысяч лет, прошедших после создания Ветхого и Нового Заветов, природа нашей планеты поменялась немыслимо и неумолимо. Многие виды животных, действительно, вымерли. Другие появились, отбив в естественном отборе себе место под Солнцем.

Г. Доре. Уничтожение левиафана

Но появление в Библии и последующее исчезновение в природе мифических существ объяснить можно совсем иным способом. Большинство текстов Библии известны в переводе, сделанном на греческий в III – I вв. до н. э. («Септуагинта») и на латынь в IV – V вв. («Вульгата»). Там в переводах и можно встретить те первоначальные упоминания мифических животных, что потом оказывались и в последующих переводах, уже с греческого и латинского языков.

Ян Брейгель, П.П. Рубенс. Рай (фрагмент)

Таким образом, авторы, которые переводили тексты с иврита, вероятнее всего, сравнивали написанное о животных с тем, что сами знали, что представляли, что передавалось их народом из поколения в поколение. Таким образом, в переводе Библия звучит уже как окунувшийся в культуру того или иного народа текст.

К слову, поздние переводы Писания уже не имеют упоминаний о единорогах. И бегемота в них также нет. А вот драконы и василиски пока присутствуют, хотя и их вскоре может не стать, ведь как не крути, а даже Библия тем или иным образом понемногу подстраивается под общеизвестные представления об окружающем мире.

Источник: therussiantimes.com