Очистить улицы от снежной каши для прохода к школе попросил депутат мэра Бердска

Жители города жалуются на огромные лужи во дворах и на тротуарах.

Огромные лужи мешают проходу

Уважаемый Евгений Анатольевич!

В целях обеспечения беспрепятственного прохода 22 апреля т.г. жителей избирательного округа №17 к избирательному участку в школе №8 для участия в голосовании по принятию в новой редакции Конституции Российской Федерации прошу Вас провести ряд организационно-технических мероприятий по уборке снега в местах подтопления в следующих местах:

— улицы Котовского, Смирнова от ул.Озерная до дома №8 ул.Смирнова, Нахимова, Радищева, Герцена от ул.Терешковой до ул.Мусоргского, участок улицы Озерная от ул.Аэродромная до ул.Нахимова, перекрестки: улиц Радищева и Черняховского, улиц Герцена и Мусоргского, улиц Маяковского и Котовского, переулок М.Горького и переулок Герцена.

Источник: пресс-служба депутата Сычева