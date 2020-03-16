Очистить улицы от снежной каши для прохода к школе попросил депутат мэра Бердска

Уважаемый Евгений Анатольевич!
В целях обеспечения беспрепятственного прохода 22 апреля т.г. жителей избирательного округа №17 к избирательному участку в школе №8 для участия в голосовании по принятию в новой редакции Конституции Российской Федерации прошу Вас провести ряд организационно-технических мероприятий по уборке снега в местах подтопления в следующих местах:
— улицы Котовского, Смирнова от ул.Озерная до дома №8 ул.Смирнова, Нахимова, Радищева, Герцена от ул.Терешковой до ул.Мусоргского, участок улицы Озерная от ул.Аэродромная до ул.Нахимова, перекрестки: улиц Радищева и Черняховского, улиц Герцена и Мусоргского, улиц Маяковского и Котовского, переулок М.Горького и переулок Герцена.
Источник: пресс-служба депутата Сычева