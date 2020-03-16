Перевели на дистанционное обучение студентов из-за коронавируса четыре вуза Новосибирска

Федеральное Минобразования рекомендовало перевести вузы на дистанционное обучение уже с 16 марта.

НГУ также переводит студентов на дистанционное обучение

Новосибирские вузы переходят на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса в мире. Власти назвали «целесообразным» свободное посещение школ, но официальных рекомендаций давать не стали. Весенние каникулы будут продлены. В детские сады решено пускать по «утреннему фильтру».

Высшие учебные заведения Новосибирска переходят на дистанционное обучение из-за распространения нового коронавируса в мире. Как рассказали Тайге.инфо студенты, с 18 марта такой режим действует в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ), архитектурной академии (НГАХА) и педуниверситете (НГПУ).

Руководство Новосибирского госуниверситета обсуждает переход на дистанционное обучение, рассказал Тайге.инфо источник. Студенты вуза уточнили, что некоторые преподаватели переходят на удаленный режим работы в частном порядке.

Ректор НГУ Михаил Федорук издал указ, который предписывает «максимально сократить» количество массовых мероприятий, отказаться от зарубежных поездок и самоизолироваться на две недели после посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

В НГУ решили ввести дистанционное обучение. Сотрудников административных служб «по возможности» переводят на удаленную работу, сообщили в пресс-службе вуза.

«Факультетам и институтам предписано перейти на электронное обучение и дистанционные образовательные технологии», — добавили в НГУ.

В вузе также отменили день открытых дверей и перенесли Международную научную студенческую конференцию.

Новосибирский губернатор Андрей Травников рекомендовал вузам и колледжам продлить каникулы иностранным студентам. Министерству образования «поручено провести оценку тех учреждений среднего и высшего образования, которые смогут перейти на дистанционное обучение».

Министр образования региона Сергей Федорчук сказал на брифинге в правительстве, что «с ректорами этот вопрос проработаем, и эту меру внедрим».

Федеральное Минобразования, напомним, рекомендовало перевести вузы на дистанционное обучение уже с 16 марта. 18 марта министерство пообещало опубликовать список сервисов, с помощью которых студенты смогут учиться удаленно.

Школы

Власти Новосибирской области не стали рекомендовать ввести свободное посещение в школах. В распоряжении губернатора о специальных мерах по предотвращению распространения коронавируса об этом не сказано.

«Целесообразным назвал губернатор разрешение на свободное посещение школ учащимися — по усмотрению родителей», — уточнили в пресс-службе правительства.

Министерство образования региона готовит приказ об усилении санитарно-противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях.

«Меры касаются всех учреждений образования — детские сады, школы, учреждения среднего профессионального образования и вузы. В тех организациях, где есть технические условия, будет организовано дистанционное обучение, — отметил министр образования Сергей Федорчук. — Также по усмотрению родителей может приниматься решение о свободном посещении школ. Кроме того, продлеваются даты весенних каникул — с 18 марта по 1 апреля».

Детские сады

Региональный минобр обязал детские сады Новосибирска ввести «утренний фильтр». Всем дошкольникам теперь измеряют температуру. Введены «регулярная дезинфекция, масочный режим, кварцевание, использование средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ», сказано в распоряжении Травникова.

«В соответствии с санитарными правилами с целью предупреждения распространения заболевания в коллектив не принимаются новые дети, никого не переводят в другие коллективы», — добавили в мэрии Новосибирска сайту НГС.

В Сибири коронавирус обнаружен у двоих жителей Кузбасса, которые вернулись из Италии в марте. Один из них находится в состоянии средней степени тяжести, второй — в удовлетворительном. Еще четыре жителя, вернувшиеся из потенциально опасных в эпидемиологическом плане стране, обратились к врачам с жалобами на симптомы ОРВИ. Еще у одного жителя Красноярского края есть подозрение на коронавирус. В России официально выявлено 63 случая заболевания, восемь человек выздоровели.

Власти Китая в конце декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в Ухане — крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. Возбудитель болезни был установлен только 7 января 2020 года — это ранее неизвестный тип коронавируса SARS-CoV-2.

По последним данным, в мире более 169,5 тыс. случаев заражения. Эпидемия затронула 115 стран, умерли более 6,5 тыс. пациентов. Подавляющее большинство смертей и заражений приходится на китайскую провинцию Хубэй, в которой находится город Ухань. Значительное число случаев зафиксировано в Италии, и Иране. Там скончались 1,8 тыс. и 724 человек соответственно. Во всем мире выздоровели более 76 тыс. человек.

Источник: Тайга.Инфо