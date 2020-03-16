Постановление о противодействии коронавирусу подписал губернатор Андрей Травников

В настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом, на карантине — 543 человека.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников

Андрей Травников 16.03.2020 г. подписал распоряжение № 44-р о противодействии завозу и распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Новосибирской области.

Министерству образования Новосибирской области поручено провести оценку тех учреждений среднего и высшего образования, которые смогут перейти на дистанционное обучение. Целесообразным назвал Губернатор разрешение на свободное посещение школ учащимися – по усмотрению родителей.

«Меры борьбы – не создавать дополнительных рисков, по возможности – не проводить мероприятия с массовым пребыванием людей, отменить все заграничные поездки, включая командировки, а также соблюдать элементарные правила гигиены и предосторожности. Начинать надо с себя. Ложные трудовые подвиги сейчас не нужны. Если вы почувствовали какое-то недомогание – не стоит ходить на работу, лучше обратиться к врачу и пройти соответствующее обследование», – подчеркнул Андрей Травников.

Согласно распоряжению Губернатора, гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, рекомендовано передавать сведения о месте и датах их пребывания и возвращения на «горячую линию», организованную в Новосибирской области, через единый номер 112; при появлении первых симптомов респираторной инфекции незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций; соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому; обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Новосибирскую область (не посещать работу, учёбу, минимизировать посещение общественных мест).

Работодателям рекомендовано обеспечить измерение температуры тела работниками на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой; оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому; не командировать сотрудников в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по новой коронавирусной инфекции.

Министерству здравоохранения Новосибирской области поручено: обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, прибывших из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу; принять меры по своевременному выявлению больных с симптомами респираторной инфекции.

Областным исполнительным органам государственной власти Новосибирской области во взаимодействии с муниципальными районами и городскими округами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями рекомендовано принять меры по ограничению проведения массовых культурных, спортивных и других мероприятий; усилению контроля за санитарно-гигиеническим состоянием используемых помещений, проведению ежедневной уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств; поддержанию неснижаемого запаса средств индивидуальной защиты (масок); ежедневному измерению температуры тела работниками, отстранению от нахождения на рабочем месте лиц с наличием признаков заболевания, клиническими проявлениями ОРВИ и гриппа, своевременной изоляции лиц, имеющих признаки инфекции.

Заместителю Губернатора Новосибирской области Сергею Сёмке поручено провести заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и в случае необходимости – выделить средства из резервного фонда для приобретения дополнительного оборудования, привлечения дополнительных специалистов для обеспечения мониторинга по прибытию граждан России из-за рубежа на территорию Новосибирской области – в аэропорту «Толмачёво» и на границе с Казахстаном.

О мерах по недопущению распространения заболевания доложил заместитель Губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов – руководитель оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. По распоряжению штаба, работающего в круглосуточном режиме, сегодня усилен санитарно-карантинный контроль в аэропорту «Толмачёво», а также на границе с Республикой Казахстан.

На территории Новосибирской области на 15.03.2020 г. случаи заболевания, вызванные новым коронавирусом, не зарегистрированы. Проводятся противоэпидемические мероприятия в отношении граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Ирана, Италии, Испании, Франции, Германии.

С 05.02.2020 г. прекращены регулярные и чартерные рейсы из Китая, с 11.03.2020 г. из Южной Кореи в аэропорт «Толмачёво» (граждане прибывают в Россию через московский аэропорт «Шереметьево»).

В соответствии с поручением оперативного штаба РФ Управлением организован санитарно-карантинный контроль в отношении лиц, прибывающих через пункты пропуска с Казахстаном (с. Павловка Карасукского района, железнодорожная станция Карасук). Всего с 08.03.2020 г. досмотрено 1166 транспортных средств, 4659 человек. Лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

Согласно докладу министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова, в связи с регистрацией 2-х случаев коронавирусной инфекции в Кемеровской области 14.03.2020 г. немедленно начаты мероприятия в отношении контактных лиц, прибывших с заболевшими на рейсе №1462 07.03.2020 г. Москва-Новосибирск. Установлены сведения в отношении 56 граждан, жителей г. Новосибирска. Медицинским организациям выданы предписания об организации медицинского наблюдения (до 20.03.2020 г.) и лабораторного обследования контактных лиц (срок 16.03.2020 г.).



Всего на 16 марта под медицинским наблюдением находится 543 человека, из них 508 – граждане РФ; 28 граждан КНР, 3 гражданина Италии и 4 гражданина ФРГ.

Министерство здравоохранения Новосибирской области совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области реализует необходимые меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции нового типа. Ведётся плановая межведомственная работа. Усилен контроль в аэропорту «Толмачёво», проходят профилактические мероприятия на железнодорожном транспорте и в Новосибирском метрополитене. Определена схема маршрутизации больных, проведён инструктаж медработников, проверена готовность медицинских организаций.

С точки зрения бытовой профилактики, жителям Новосибирской области следует принимать те же меры, что и при профилактике ОРВИ и гриппа: регулярно мыть руки, полноценно сбалансированно питаться, избегать большого скопления народа, заниматься физическими нагрузками, проветривать помещения, регулярно проводить влажную уборку. Также, если ощущается недомогание после возвращения из стран, где зафиксирована вспышка заболевания, – рекомендовано незамедлительно обратиться в медицинскую организацию.

На сайте министерства здравоохранения Новосибирской области размещена дополнительная информация о мерах профилактики коронавируса. В Новосибирской области работает круглосуточная горячая линия – по телефону 112. Организована горячая линия Министерства здравоохранения РФ: 8-800-200-0-200.

В настоящее время в регионе не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом.

Источник: Правительство Новосибирской области