«Поторговал водичкой»: пожаловался на вымогательство 5000 рублей полицейскими торговец омывайкой из Бердска

Мужчина подрабатывал с супругой — они продавали омывательную жидкость на трассе. Знали, что это незаконно и готовы заплатить штраф. Но по их словам, полицейские настоятельно предлагали решить вопрос с помощью денег.

Подозревают в даче взятки жителя Бердска

Пожаловался на вымогательство 5000 рублей полицейскими житель Бердска со своей супругой. Максим Кожевников обратился за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 16 марта. Он рассказал, что они с женой Софьей Комоликовой хотели заработать на продаже омывательной жидкости. Закупают они ее в Новосибирске. Продавали на трассе Р-256 14 марта. Около 11 утра к ним подъехали полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и оформили протокол за незаконную торговлю.

— Подъехали к нам сотрудники ОБЭП и сделали контрольную закупку, опечатали 66 бутылок по 5 л! Сказали, что повезут на экспертизу, если вода не содержит отравляющего состава, то воду вернут, соответственно мы без проблем согласились! — рассказала супруга Максима Софья Комоликова.

— Чтобы торговать этой жидкостью нужна лицензия. У нас этой лицензии, конечно, нет. Кроме того нельзя торговать на трассе. Мы думали, что нам выпишут штраф, но нас пригласили в отделение, — рассказал Максим Александрович 16 марта.

Софья отметила, что полицейские объяснили это тем, что нужно оформить объяснительную в электронном виде.

— Нас привезли в отделение полиции №10. Там мы сидели в коридоре, ждали пока нас оформят, — рассказала Софья Николаевна.

По рассказу супругов, в это время на второй этаж с одним из полицейских поднялся мужчина. Тут же вскоре спустился и прошел в кабинет рядом с ними. При этом бросил фразу — «Ну все, наторговался водичкой, сейчас может что решим».

— Он почему-то прошел вперед нас, хотя мы раньше приехали. И буквально через минуту вышел. Вышел и говорит — ну вот и все, пять тысяч дал и все решили, — сказал этот мужик, по словам супругов, словно намекая.

Максим отметил, что сразу заподозрил неладное. Он подумал, что мужчина этот — подставное лицо. По его мнению, все это было специально организовано.

— Я зашел в кабинет и говорю — зачем вся эта постановка? У меня нет пяти тысяч рублей, чтобы все решить. Есть только полторы. А полицейский показал глазами на книгу с уголовным кодексом, — рассказывает Максим Кожевников.

По словам Максима, полицейский взглядом намекал ему на то, чтобы он положил деньги в книгу с кодексом. Парень вышел к жене, взял у нее деньги. Вернулся и положил их в книгу. После этого полицейский набрал номер телефона и буквально через секунду зашли еще два полицейских и начали оформлять попытку дать взятку.

— Прошла буквально минута и вышли одновременно с соседних кабинетов еще два полицейских. Ну все! Попали! — испугалась Софья Николаевна.

Оба супруга отмечают, что никак доказать эту ситуацию не могут, но очень возмущены. Они признают, что зарабатывали незаконно, признают, что нарушали закон и готовы заплатить штраф. Но при этом утверждают, что полицейские настоятельно намекали на то, чтобы супруги «откупились» именно суммой в 5000 рублей. По их словам сотрудники показывали число пять на пальцах.

— Единственное есть фото с момента опечатки бутылок, и это всё! — рассказала Софья.

Также супруги отмечают, что все бутылки, которые у них были — изъяты. Как им дальше работать они не знают. У Максима ещё идёт надзорный срок — он недавно освободился из колонии. И если он сейчас попадёт под статью, ему могут вновь дать реальный срок. А у него с Софией совсем маленький ребёнок.

«Курьер. Среда. Бердск» решил разобраться в ситуации. В пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области подтвердили факт задержания.

— Заведено уголовное дело по факту попытки дать взятку должностному лицу при исполнении, — уточнила дежурный офицер 16 марта.

В подразделении собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области «Курьер. Среда. Бердск» не удалось дозвониться. Тогда как в главном управлении собственной безопасности МВД России дежурный офицер рассказал, что супруги должны написать заявление в МВД, а также могут обратиться в прокуратуру. Софья отметила, что они обязательно напишут заявление.

Также о данной ситуации «Курьер. Среда. Бердск» сообщил в Следственный комитет региона. Специалисты обещали дать комментарий в ближайшее время.

В тексте не названы имена полицейских, так как в этой ситуации должны сначала разобраться сотрудники внутренней безопасности. Как только станут известны подробности — опубликуем продолжение.