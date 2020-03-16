16.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Стиль жизни

Уснул в прямом эфире и заработал 360 тысяч рублей стример из США

18:18 16.03.2020 Фото: pxhere.com
0

Парень уснул во время стрима, а пользователи пытались разбудить его донатами. Спящего стримера полюбили больше, чем некоторых бодрствующих.

Уснул в прямом эфире и заработал 360 тысяч рублей стример из США
Играл в игру, уснул и заработал денег мужчина из США

Стример из США Мэттью Mizkif Ринаудо показал миру, что такое настоящий пассивный доход. Парень уснул во время стрима, а пользователи пытались разбудить его донатами. “Сонному красавцу” удалось заработать более 5500 долларов. Интересно, что парень не только разжился кругленькой суммой, но еще и запустил новый тренд на  Twitch.

“Моя мама была бы в бешенстве, если бы узнала, что я зарабатываю деньги во время сна”, — шутил после этого случая стример. “Она думает, что я сейчас бездельничаю. Подождите, когда она узнает, что я заснул и все равно продолжил зарабатывать деньги” .

После этого он подключил бота, который позволил подписчикам подключаться к видео за донаты (деньги) и пошел спать. При этом он был в наушниках, поэтому слышал видео. Заработок продолжился. Спящего стримера полюбили больше, чем некоторых бодрствующих.

Источник: Znaj.ua

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хотели бы так же зарабатывать?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Грязь и химию вместе со снегом свалила на детскую площадку УК "Уют"
20:48 16-03-2020
Фото: Грязь и химию вместе со снегом свалила на детскую площадку УК
Угроза конституционного кризиса: Против поправок в Конституцию выступили ученые и деятели культуры
20:45 16-03-2020
Угроза конституционного кризиса: Против поправок в Конституцию выступили ученые и деятели культуры
Изверги-опекуны пытали 4 малышей: обливали кипятком и до смерти забили ногами девочку в Татрастане
20:30 16-03-2020
Изверги-опекуны пытали 4 малышей: обливали кипятком и до смерти забили ногами девочку в Татрастане
Возмутился закрытием России от Белоруссии Лукашенко
20:15 16-03-2020
Возмутился закрытием России от Белоруссии Лукашенко
Бердск«Поторговал водичкой»: пожаловался на вымогательство 5000 рублей полицейскими торговец омывайкой из Бердска
20:00 16-03-2020
«Поторговал водичкой»: пожаловался на вымогательство 5000 рублей полицейскими торговец омывайкой из Бердска
Скончалась после падения на скользкой дороге женщина в Омске
19:45 16-03-2020
Скончалась после падения на скользкой дороге женщина в Омске
Коронаврирус: Ломанулись за крупой и консервами россияне 3
19:30 16-03-2020
Коронаврирус: Ломанулись за крупой и консервами россияне
БердскНа митинге против исправцентра ФСИН: В свалку и туберкулезный госпиталь превратится Бердск после открытия "тюрьмы"
19:15 16-03-2020
На митинге против исправцентра ФСИН: В свалку и туберкулезный госпиталь превратится Бердск после открытия
Путин: плевать на санкции. Компенсировала потерли от санкции Европы Россия 1
19:00 16-03-2020
Путин: плевать на санкции. Компенсировала потерли от санкции Европы Россия
Валютная сводка от 16.03.20: Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля
18:45 16-03-2020
Валютная сводка от 16.03.20: Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля