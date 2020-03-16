Уснул в прямом эфире и заработал 360 тысяч рублей стример из США

Парень уснул во время стрима, а пользователи пытались разбудить его донатами. Спящего стримера полюбили больше, чем некоторых бодрствующих.

Играл в игру, уснул и заработал денег мужчина из США

Стример из США Мэттью Mizkif Ринаудо показал миру, что такое настоящий пассивный доход. Парень уснул во время стрима, а пользователи пытались разбудить его донатами. “Сонному красавцу” удалось заработать более 5500 долларов. Интересно, что парень не только разжился кругленькой суммой, но еще и запустил новый тренд на Twitch.

“Моя мама была бы в бешенстве, если бы узнала, что я зарабатываю деньги во время сна”, — шутил после этого случая стример. “Она думает, что я сейчас бездельничаю. Подождите, когда она узнает, что я заснул и все равно продолжил зарабатывать деньги” .

После этого он подключил бота, который позволил подписчикам подключаться к видео за донаты (деньги) и пошел спать. При этом он был в наушниках, поэтому слышал видео. Заработок продолжился. Спящего стримера полюбили больше, чем некоторых бодрствующих.

Источник: Znaj.ua