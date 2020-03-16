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Путин: плевать на санкции. Компенсировала потерли от санкции Европы Россия

19:00 16.03.2020 Фото: ТАСС
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По словам российского лидера, потери Европы от санкций в ряде сфер оказались более чувствительны, чем для России. В качестве примера президент РФ привел потерю в европейских странах рабочих мест.

Путин: плевать на санкции. Компенсировала потерли от санкции Европы Россия
Путин подчеркнул, что санкции приносят негативные последствия для обеих сторон

Россия и Европа обе понесли потери в результате санкционного противостояния, причем в ряде сфер они оказались более чувствительными для европейцев. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Европа примерно столько же потеряла, по их же собственным оценкам, [как и Россия], — отметил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». — Они теряют даже более чувствительные вещи».

В качестве примера президент привел потерю в странах Европы рабочих мест, которые перестали быть необходимыми из-за снижения товарооборота с Россией. «У нас самая низкая безработица за всю историю сейчас, — отметил глава государства. — В этом плане мы ничего не потеряли».

Путин подчеркнул, что санкции приносят негативные последствия для обеих сторон. «Плохо, что это перекашивает все экономическое мировое и европейское пространство, — заявил он. — И конкуренция должна быть естественной, без всяких внешних ограничений».

Санкции ЕС
В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией и неоднократно расширял и продлевал их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера.

Секторальные санкции действуют в отношении ряда российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. В набор таких мер вошли ограничения в доступе для нескольких крупных российских банков к европейскому кредитованию. При этом «дочки» российских государственных банков, зарегистрированные на территории Европейского союза, выведены из-под секторальных санкций.

Оружейное эмбарго вводит запрет на поставки в Россию техники двойного назначения, в первую очередь электронной. Также запрещено предоставлять РФ новые технологии и продавать высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающего сектора. Речь идет об оборудовании и технологиях для шельфовой добычи и разработки нефти, добычи сланцевой нефти, полярного бурения. Помимо этих мер ЕС ввел запрет на ввоз в страны сообщества товаров из Крыма и Севастополя, транспортные и визовые ограничения в отношении их жителей в рамках так называемой Стратегии непризнания вхождения Крыма в состав России.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте — https://putin.tass.ru/.

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От редакции

Когда снимут санкции?

Ххх, 16 марта 2020 19:41
Никогда их не снимут, пока такой человек будет обманом народа удерживать власть.

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