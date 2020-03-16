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Шок: Забил до смерти молотком фронтовика и его пожилую супругу ради 18 тыс. рублей молодой житель Рязани

21:15 16.03.2020 Фото: СКР
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Добычей циничного убийцы стали деньги и личные вещи стариков. Он пришел в квартиру к ветерану Великой Отечественной войны под видом продавца бытовой техники. СК завершил расследование и передал уголовное дело в суд.

Шок: Забил до смерти молотком фронтовика и его пожилую супругу ради 18 тыс. рублей молодой житель Рязани
В момент задержания молодой человек не признавал свою причастность к совершению преступлений

В Рязанской области мужчина предстанет перед судом по обвинению в убийстве ветерана Великой Отечественной войны и его супруги, рассказали сегодня, 16 марта, в главке Следственного комитета России.

Следственными органами СКР по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летнего жителя Рязани, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), пп. «а, в, д, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, находящихся в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, из корыстных побуждений).

По версии следствия, днем 26 сентября 2019 года обвиняемый, который на тот момент нуждался в денежных средствах, под предлогом продажи бытовых товаров пришел в квартиру, расположенную в одном из рязанских многоквартирных жилых домов, где проживали ветеран Великой Отечественной войны и его супруга. Напав на пожилых людей, он принесенным с собой молотком причинил им телесные повреждения, от которых последние скончались на месте происшествия. После этого злоумышленник похитил из квартиры деньги и иное имущество супругов на общую сумму около 18 тысяч рублей. Скрывшись с места преступления, он принял меры к сокрытию следов и орудия преступления. Тела погибших супругов были обнаружены родственниками в тот же день вечером.

Над раскрытием циничного и дерзкого преступления с момента его совершения работала следственно-оперативная группа, в состав которой наряду со следователями, экспертами и следователями-криминалистами следственного управления вошли оперативные сотрудники УМВД России по Рязанской области. Активная поддержка рязанским следователям оказывалась Главным управлением криминалистики (Криминалистический центр) СК России, при непосредственном участии следователей-криминалистов которого планировались и проводились следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по делу.

На первоначальном этапе расследования применялась различная криминалистическая техника, в том числе поисковая, было организовано детальное обследование заросшего оврага общей площадью 15 тыс. кв. м, расположенного неподалеку от дома потерпевших, где следователи-криминалисты обнаружили и изъяли орудие преступления, а также часть похищенных из дома потерпевших предметов. Кроме того, были допрошены более 40 свидетелей, назначено более 40 судебных экспертиз, из них 18 дактилоскопических и 25 молекулярно-генетических. Совокупность собранной информации и доказательств, результаты проведенных экспертиз позволили установить личность лица, причастного к совершению данного преступления.

В момент задержания молодой человек не признавал свою причастность к совершению преступлений. Однако под тяжестью собранных доказательств обвиняемый на завершающем этапе расследования признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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